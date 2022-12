¿El mejor de la historia? se abre el debate si Messi ganando el Mundial será el rey del fútbol

A tres días de la gran final del Mundial de Qatar que disputarán Francia y Argentina, el debate sobre el mejor jugador de la historia del fútbol está abierto y, si se quiere, condicionado a si el domingo gana Lionel Messi.



La pregunta que se hacen en programas deportivos, redes sociales, en los análisis post-partidos y en las cafeterías y esquinas es si, ganando el Mundial de Qatar el domingo, Messi se convertiría en el más grande la historia, por encima de Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y, si se quiere, Alfredo Di Stéfano.



Hay quienes son partidarios de darle el rótulo del Rey histórico del fútbol al argentino, en tanto que otros consideran que, pase lo que pase el domingo, por encima están íconos como el brasileño Pelé y Diego Maradona.



Unos más prefieren separar las épocas por muchísimos detalles y darle a Messi el del más grande de los últimos años.



Por lo menos así lo dejó entrever el experimentado técnico argentino Ángel Cappa, quien de paso desvirtuó lo comentado por Lionel Scaloni, cuando aseguró recientemente que el 10 de su Selección era el mejor de la historia.



"Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que Messi es el mejor de este momento y de esta generación, no tengo dudas; pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia", dijo Cappa en entrevista con Radio Marca de España.



Entre tanto Óscar Córdoba, exportero de la Selección Colombia, señaló que “Messi es el mejor de esta época, pero hay que ver que antes otros hicieron grandes cosas como Pelé y el mismo Maradona. Habría que separar las épocas”.



En esa misma dirección apunta otro destacado exfutbolista colombiano, Iván Ramiro Córdoba, quien pasó por el fútbol argentino y europeo, y por el combinado nacional durante muchos años.



“Yo en ese sentido tengo mi pensamiento y es que los jugadores no deben ser comparados, en especial por las épocas, por sus condiciones. Pero definitivamente yo a Messi lo admiro muchísimo porque me parece que es un jugador con mucho talento y tiene una forma de ver y jugar el fútbol especial”, aseguró el exdefensor cafetero.



Mucho antes del Mundial, el mítico Franz Beckenbauer, exzaguero de la selección alemana, había dado su veredicto sobre el tema, ubicando a Messi en segundo lugar del escalafón de mejor jugador de la historia.



“Messi es actualmente el mejor jugador del mundo y el mejor de su época, pero, pese a que son dos periodos incomparables, el mejor de todos los tiempos es Pelé, justo por delante de Messi”, declaró el 'Kaizer', quien no tiene dudas del líder de este ranking.



Sí es el mejor de la historia

Que un jugador de talla mundial, ganador del Balón de Oro al mejor del mundo en el 2018, elogie a Messi y lo considere el más grande de la historia, dice mucho de lo que ha hecho hasta ahora el 10 argentino.

El elogio corrió por cuenta del croata Luka Modric esta semana, después de la eliminación de su Selección a manos de la Albiceleste en semifinales.



"Ojalá que Messi gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo un gran Mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido", dijo el volante croata, que a sus 37 años jugó su última Copa del Mundo.



Manolo Lama, reconocido periodista español de la Cadena Cope, no se explayó mucho para decir que el argentino es el mejor de todos.



“Sin duda es el mejor jugador de la historia. Juega andando y le sobra. Lo de Maradona era increíble, pero Leo juega como los ángeles desde hace 17 años”, dijo Lama en sus redes sociales, acompañando su comentario con una foto de Messi con los brazos en alto.



Entre tanto Eduardo Salvio, delantero argentino, reconoció que en su país la opinión está dividida entre Messi y Maradona, pero reconoce que en caso de ganar el domingo, el hoy jugador del PSG dará un salto de calidad en la historia.



"Si Messi llega a ganar esta Copa, sí va dar ese salto para que definitivamente lo tomen como el más grande de la historia. En Argentina está un poco dividida la opinión sobre si es el mejor de la historia o lo es Diego; yo tengo la mía, que para mí es él (Messi). Creo que gane o pierda es sin duda el mejor de la historia", aseguró Salvio, exjugador de Boca Juniors y hoy en Pumas de México.



¿Y los protagonistas qué dicen?

Mientras el debate sobre el mejor jugador de la historia continúa en todos lados, Messi, Cristiano y el mismo Maradona, en una entrevista antes de su muerte, tocaron el mismo tema



El actual 10 de la Albiceleste dejó entrever que era una polémica que no le inquietaba: "Yo no me propuse nunca ser el mejor de la historia, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Lo que decía antes: yo cada que empieza un año, intento ganar todo, dejar todo en la cancha, dar el máximo para mis compañeros y nada más. No pienso en ser el mejor de la historia porque no me cambia nada", aseguró.



Por su parte Cristiano Ronaldo hace unos meses fijó su posición: "Respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo. No hay un jugador más completo que yo. Soy el mejor jugador de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos".



Entre tanto la prensa argentina recuperó fragmentos de una entrevista de Maradona en la que fue tajante: "Yo hoy tendría más Balones de Oro que Messi y Cristiano Ronaldo".



La polémica continúa, con unos a favor de Messi y otros no. Mientras tanto, el argentino se alista para buscar el domingo el único título que le ha sido esquivo: el de un Mundial.