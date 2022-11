Ecuador irá en busca de asegurar su pase a los octavos de final de Qatar 2022 frente a Países Bajos

Ecuador, que logró ganar el partido inaugural (2-0 contra Qatar), tendrá la ocasión el viernes de convertirse en el primer equipo en Qatar 2022 clasificado para los octavos de final, aunque para ello deberá ganar a uno de los favoritos al título, Países Bajos, que persigue el mismo objetivo que la 'Tri'.



Sin hacer un juego demasiado vistoso y con dos goles en los últimos minutos, los 'Oranje' derrotaron por 2-0 a Senegal en su estreno mundialista.



Para superar a la defensa neerlandesa, Ecuador espera poder contar con su capitán Enner Valencia. El veterano delantero, autor de los dos goles en el debut contra el anfitrión, no pudo acabar el encuentro tras recibir un golpe en la rodilla.



"Los estudios (médicos) revelan que no hay lesión, pero el traumatismo fue severo. Como ya dije el otro día, no lo sacan de este partido ni con fuego y si es por él, estará a disposición, pero vamos a ver si responde bien en el entrenamiento de esta tarde", declaró este jueves el seleccionador Gustavo Alfaro, dando un mensaje traquilizador.



Máximo goleador de la historia de la 'Tri' (37 goles en 75 partidos) y autor de los últimos cinco goles de Ecuador en los Mundiales (tres en 2014 y dos en 2002), buena parte de las opciones de Ecuador ante Países Bajos dependerá de la eficacia de Valencia y sus compañeros.



No obstante, Alfaro matizó: "Los partidos se definen en las áreas, pero se empiezan a ganar en mitad de la cancha y ahí tiene que estar orientada la batalla contra Países Bajos".



Por ello, no sería de extrañar que el estratega argentino decida salir de inicio con una táctica algo más conservadora que en el debut, metiendo un cuarto centrocampista o, incluso, jugar con una línea de tres en defensa, con dos carrileros largos que puedan ayudar en la medular.



Por "jerarquía" de Países Bajos, un rival que "viene a ser campeón", Alfaro dio el papel de favorito a su rival, pero sin renunciar a nada: "Es un partido presupuestado para perder, como nos pasa en eliminatorias contra Argentina y Brasil. No tenemos nada que perder y todo por ganar".



Entre ambos equipos existe una gran diferencia sobre el papel, ya que el equipo europeo es un habitual del Top10 (actual N.8), mientras que Ecuador ocupa la posición 44.



- "Mejor organizado que Senegal" -

Aunque el veterano entrenador neerlandés, Louis van Gaal no se fía de la supuesta inferioridad del rival. "Ecuador es equipo mejor organizado que Senegal, por lo que nos costará más".



"Tenemos que hacerlo mejor cuando tengamos la pelota. Ellos no marcan muchos goles, pero tampoco conceden. Es un equipo estable, físicamente muy fuerte", añadió.



Al igual que Alfaro, Van Gaal tiene la duda de si puede contar o no con su '9' titular, e su caso Mephis Depay. "¿Si será titular? Si revelo mi once inicial, ellos sabrán demasiado, no solo en términos de calidad, sino también de estilo de juego", aseguró.



"El otro día jugó unos minutos. El próximo paso es que juegue 45 minutos", añadió Van Gaal, sin precisar si será de inicio. "Yo tampoco sé si ellos van a jugar con (Enner) Valencia".



El partido del viernes en el Khalifa International Stadium comenzó 24 horas antes en la sala de conferencias de prensa de Doha.