Dinamarca y su corazón, Eriksen, buscarán vencer a Túnez en el Mundial Qatar 2022

Un año después del paro cardíaco que casi le cuesta la vida, Christian Eriksen completará el martes su improbable regreso al fútbol liderando a Dinamarca en su debut en el Mundial de Catar frente a Túnez.



En junio de 2021, el talentoso mediocampista del Manchester United estremeció al mundo del fútbol al desplomarse sobre el césped en pleno partido de la Eurocopa y ser reanimado frente al atónito público de Copenhague y una audiencia televisiva de millones de personas.



Camino al hospital, Eriksen le dijo a su mujer Sabrina que probablemente no volvería a jugar pero, ante el asombro general, apenas ocho meses después ya estaba listo para volver a la acción con un desfibrilador implantado.



El accidente "me hizo apreciar aún más estar vivo y estar con mi familia. Creo que todo lo demás se ha dejado de lado", reconoció la estrella danesa este fin de semana en Catar.



Eriksen no pudo seguir jugando en el Inter de Milán debido a las normas sanitarias en Italia pero encontró un lugar en la Premier League, primero con el Brentford y desde julio con los 'Diablos Rojos'.



A sus 30 años, cerrará un círculo cuando salte con su selección al césped del estadio Education City (13H00 GMT) para el estreno mundialista frente a Túnez.



"Creo que una de las primeras conversaciones que mantuve con los médicos de Ámsterdam fue sobre mi objetivo de jugar en el Mundial si todo iba bien", recordó. "Ese era mi sueño en aquel momento".



- "Un jugador aún mejor" -

Eriksen, que fue importante para salvar al Brentford del descenso y ha tenido sólidas actuaciones en Manchester, aportará dosis de calidad a un equipo que sin su presencia ya fue capaz de llegar a las semifinales de la Eurocopa.



"Creo que se ha convertido en un jugador aún mejor, si es que eso es posible", dijo el entrenador asistente Morten Wieghorst. "Aporta visión, capacidad técnica y goles a nuestro equipo, es imprescindible, un jugador fantástico".



Dinamarca aspira a superar su mejor resultado en una Copa del Mundo, los cuartos de final de 1998, con un equipo compacto y consolidado pero huérfano de un gran delantero para materializar las ocasiones.



Encuadrado en el Grupo D, el equipo nórdico quiere arrancar con buen pie el torneo asegurándose los tres puntos ante Túnez antes de toparse con Francia, la vigente campeona pero con bajas sensibles como Karim Benzema y Paul Pogba.



El último rival del grupo será Australia, a la que Dinamarca no pudo vencer en Rusia-2018 (1-1).



Túnez, por su parte, mantiene la base de jugadores que participaron en Rusia, incluyendo su figura, Wahbi Khazri (Montpellier).



El equipo norteafricano, que suele lucir un estilo de juego ofensivo, aspira a dar la gran sorpresa y superar por primera vez la fase de grupos en su sexta participación mundialista.