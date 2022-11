"Cristiano Ronaldo está en una forma extraordinaria para el Mundial": Ruben Neves

Cristiano Ronaldo, en medio de la tempestad con su club, el Manchester United, está en una "forma extraordinaria", aseguró el domingo su compatriota Ruben Neves, que garantiza que la polémica no había alcanzado al "vestuario" de la Seleçao en el Mundial-2022.



"Por lo que he visto en el entrenamiento, está en una forma extraordinaria, no es en absoluto un problema que nos preocupe", aseguró el centrocampista portugués, preguntado sobre la falta de minutos de Ronaldo esta temporada en Mánchester.



"Sabemos que podemos trabajar bien como colectivo para que las individualidades destaquen. Si trabajamos bien, él destacará", añadió.



Ronaldo, que se perdió el último partido de preparación contra Nigeria (4-0) el jueves en Lisboa debido a una gastritits, volvió al entrenamiento el sábado, durante la primera sesión de los portugueses en Catar. El domingo por la mañana, estuvo de nuevo presente durante el primer entrenamiento al completo bajo las órdenes del seleccionador Fernando Santos, de 68 años.



Ronaldo, de 37 años, ha sido suplente a menudo esta temporada en el Manchester United y tan solo ha sido titular en cuatro ocasiones en Premier League, con diez participaciones en total en el campeonato.



Como todos sus compañeros han hecho esta semana, Neves se empleó para asegurar ante la prensa que la "polémica" desatada por las declaraciones a la prensa de Cristiano Ronaldo contra su club no habían perturbado el Mundial de los portugueses.



"No creo que haya polémica en el vestuario. Hay más polémica en el exterior y en los medios que en el vestuario. Estamos concentrados al 100% en nuestra Copa del Mundo, hay un ambiente extraordinario en el equipo nacional", destacó el jugador del Wolverhampton.



Portugal arrancará en la competición contra Ghana el jueves. Favoritos del grupo H, los lusos se enfrentarán después a Uruguay (28 de noviembre) y a Corea del Sur (2 de diciembre).