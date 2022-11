Byron Castillo no fue al Mundial con Ecuador por temor a sanciones, según la FEF

Ecuador marginó de su convocatoria al Mundial de Catar-2022 a Byron Castillo por el riesgo de recibir "injustas sanciones", señaló este martes el máximo organismo del fútbol ecuatoriano, al que el TAS le retiró tres puntos en la próxima clasificatoria sudamericana.



"Ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a FIFA", explicó el organismos en un comunicado.



Además tildó de "arbitrario" y "sin fundamento jurídico" el falló del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que además le impuso una multa económica a la FEF.



La Federación argumentó que el caso fue tratado por jueces ecuatorianos, "quienes en cuatro oportunidades le dieron la razón la jugador, siendo ellos las únicas autoridades competentes en nuestro país para dirimir esta controversia".



Las federaciones de Chile y Perú denunciaron primero ante la FIFA y luego ante el TAS a Castillo, a quien señalan de ser colombiano.



La FIFA falló en dos instancias a favor de Ecuador, pero el TAS consideró que la FEF usó "un documento que contenía información falsa" (pasaporte de Castillo).



Empero, el Tribunal agregó que el jugador "era eligible para participar en la fase preliminar clasificatoria" de Catar-2022, pues reconoce que la nacionalidad de un jugador "se determina por la legislación nacional".



La FEF estimó que esa resolución "siembra ilegítimamente una duda respecto del contenido" del pasaporte del Castillo, lo que "podría poner en riesgo, no solo el avance de la selección en este mundial, sino incluso comprometer su participación en la siguiente edición".



La "Tricolor", dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, viajó este martes hacia su cuarta cita mundialista en Catar para iniciar su concentración de cara al partido inaugural del 20 de noviembre, en el que enfrentará al anfitrión de la Copa del Mundo.



Castillo, que jugó ocho partidos de la clasificatoria, subió este martes a sus historias de Instagram una foto de la selección ecuatoriana.



"Vamos con fe. Apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina aquí, sigo de pies y firme contra todo", escribió el lateral.



En el Mundial de 2022, Ecuador integra el Grupo A junto a Catar, Holanda y Senegal.