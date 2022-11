Así quedó el panorama de las selecciones del Mundial Qatar luego de dos fechas jugadas

A falta de una fecha para finalizar la fase de grupos, Francia, Brsail y Portugal son los únicos que ya se clasificaron para octavos de final del Mundial de Catar-2022.



Este es el estado de los ocho grupos de cara a la tercera y decisiva jornada de la ronda inicial de Catar-2022:



Grupo A

Países Bajos tiene el boleto prácticamente en el bolsillo, mientras que Ecuador y Senegal jugarán una final por el otro .



Los dirigidos por Louis van Gal llegan a la última fecha como líderes junto a Ecuador ambos con cuatro puntos, y enfrentan al peor equipo del Mundial, el anfitrión Catar, en un partido en el que incluso aún perdiendo igual pueden clasificar, en este caso si la tricolor vence a Senegal



Para la selección ecuatoriana, una de las revelaciones hasta el momento, la clasificación pasa por no perder contra los campeones de Africa, que llegan con tres unidades al partido decisivo, en el que solo les sirve el triunfo.



Grupo B

En esta llave, que también se decide el martes la favorita Inglaterra está casi adentro de octavos de final.



Líder de la serie con cuatro unidades, Inglaterra tendría que perder por cuatro goles con el colista Gales (1) para quedar afuera e incluso en ese caso clasifica si Estados Unidos (2) e Irán (3) empatan en su partido.



Irán avanza a octavos si empata contra los norteamericanos y Gales no le gana a Inglaterra. A Estados Unidos solo le sirve la victoria para seguir en carrera, mientras que Gales ya entona la despedida, porque debería derrotar por 4 goles a Inglaterra para no depender de terceros.



Grupo C

Argentina revivió de la mano de Messi ante México el sábado y tiene el boleto al alcance.



La Albiceleste, con 3 puntos, deberá vencer el miércoles al líder de llave, la Polonia de Robert Lewandowski que llega con cuatro unidades y a la que le alcanza con empatar.



El tercero en discordia es Arabia Saudita, que después de sorprender al mundo al derrotar 2-1 en el debut a Argentina, perdió frente a Polonia por 2-0. Una victoria o incluso un empate (si Argentina pierde) ante el desahuciado México le dará el pase a octavos.



El Tri debe golear por cuatro tantos a Arabia Saudita para no depender del resultado del Argentina-Polonia y seguir soñando con jugar ese quinto partido de un Mundial, que persigue desde Estados Unidos-1994. No parece factible que pueda lograrlo en Catar.



Grupo D

Francia ganó sus dos partidos y es el primer clasificado a octavos de final. El miércoles, desde las 15H00 GMt, buscará asegurarse el primer lugar y para ello debe empatar contra el virtualmente eliminado Túnez (1 punto) que deberá ganar al campeón mundial vigente y esperar el resultado del Australia-Dinamarca.



Los 'Socceroos', segundos con 3 unidades, deberán sumar frente a los daneses (1) para sorprender y clasificar a octavos, mientras que a la selección escandinava solo le sirve la victoria.



Grupo E

España, uno de los que ha enamorado con su fútbol de posesión, marcha raudo hacia octavos de final.



Pese a que no pudo sostener la victoria ante Alemania y se dejó empatar (1-1) en la segunda jornada, el domingo, la oncena de Luis Enrique lidera el Grupo E con cuatro puntos y el jueves, desde las 19H00 GMT, buscará quedarse con el primer puesto cuando enfrente al irregular Japón (3).



Los Samurais Azules, que sorprendieron al vencer a Alemania en el debut, cayeron con Costa Rica e hipotecaron sus chances, ya que deben sumar sí o sí ante la Roja.



Alemania (1), humillada por Japón, revivió al robarle un punto a España y su futuro en Catar-2022 pasa por vencer a Costa Rica y esperar una derrota nipona.



Para el combinado tico (3) seguir en el Mundial depende de sumar ante Alemania.



Grupo F

El sorprendente Marruecos y Croacia, en ese orden, tiene las mejores opciones de clasificación en el Grupo F, donde Bélgica está al borde del abismo y Canadá directamente ya chocó contra el piso.



Norteafricanos y balcánicos lideran la llave con cuatro puntos cada uno, pero mientras los primeros se cruzan con la eliminada Canadá el jueves las huestes de Luka Modric jugarán una final ante unos Diablos Rojos que llegan con tres unidades y solo les sirve el triunfo.



Croacia y Bélgica prometen un partido cargado de emoción en el estadio Ahmad Bin Ali en el que quedará por el camino uno de los equipos europeos de moda en la última década.



Grupo G

Brasil venció a Suiza el lunes por 1-0 y ya se aseguró su lugar en la segunda ronda.



El pentacampeón mundial suma seis unidades, y seguido de Suiza con 3, Camerún y Serbia, ambos con uno.



El segundo boleto de este grupo se definirá el viernes cuando Suiza se cruce con Serbia y Camerún con Brasil. La selección helvética corre con ventaja ya que le bastaría con un empate para clasificar, salvo que los Leones Indomables den el campanazo y le ganen a Brasil.



Grupo H

La noche del lunes, Portugal sacó su boleto a octavos al vencer a Uruguay por 2-0 y llegar a seis puntos.



En segundo lugar quedó Ghana, que venció a Corea del Sur por 3-2 y llegó a tres puntos.



Coreanos y uruguayos cierran las posiciones con una unidad cada uno.



Ghana enfrentará a Uruguay el viernes en el cierre de la fase de grupos y les bastará con un empate apra clasificar, mientras que la Celeste solo le sirve la victoria y esperar que Corea del Sur no gane a la 'Seleçao'.