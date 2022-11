Alemania y Japón miden fuerzas en un atractivo juego del Mundial Qatar 2022

Alemania arranca el Mundial de Qatar 2022 sin su habitual traje de favorita, el miércoles ante Japón a las 8:00 a.m, hora colombiana, con un grupo que levanta dudas, a la imagen de su atacante y líder espiritual Thomas Müller.



"No diría que somos los favoritos del torneo, pero no hay un equipo que esté por encima del resto, como en 1994 con Brasil o España en 2010", señala el mánager de la selección Oliver Bierhoff, que guarda un buen recuerdo de una situación similar.



En 1996, la Mannschaft conquistó la Eurocopa en Inglaterra sin ser favorita con un doblete de Bierhoff en la final.



"Pero seguimos teniendo un equipo de gran calidad. Es importante que entremos bien en el torneo y que ganemos confianza. Si arrancamos bien, todo es posible con este equipo", añadió el héroe de Wembley, autor del gol de oro aquel verano boreal en la final contra la República Checa.



Lejos de la agitación del centro de Doha y sus alrededores, donde están concentradas la mayor parte de las selecciones, Alemania eligió aislarse en el norte de Qatar.



A una hora de carretera de Doha se encuentra el Zulal Wellness Resort de Al Ruwais y a unos cientos de metros, el impresionante centro de entrenamiento con forma de fortaleza de Al Shamal.



La calma total contrasta con la situación en el campo base que tenía Alemania hace cuatro años en Rusia, en el sudoeste de Moscú, donde el equipo germano defendía título y fue eliminado en la primera fase.



La lesión de Sané

Tras quedar fuera de los cuartos también en la Eurocopa 2021, recuperar la confianza es una de las claves de la Mannschaft desde hace varias semanas, tras caer 1-0 ante Hungría e igualar 3-3 ante Inglaterra en la Liga de Naciones, resultados que muestran los límites del grupo de Hansi Flick, que sustituyó a Joachim Löw en 2021.



Lesionado en una cadera desde hace unos meses, Müller, de 33 años, encarna las dudas germanas. Mejor goleador del Mundial de Sudáfrica-2010 con seis tantos, el jugador del Bayern Múnich solo regresó a los entrenamientos hace unos días, tras perderse los partidos de su equipo durante octubre y noviembre.



En selección el rendimiento del quinto jugador alemán con más partidos (118) ha bajado, lejos de sus años dorados, a principios de la pasada década.



Pero su papel como líder emocional del grupo es clave. Es uno de los cuatro jugadores que quedan del título mundial de 2014, junto al arquero Manuel Neuer, el defensa Matthias Ginter y el mediapunta Mario Götze, autor del gol de la victoria en aquella final y repescado de última hora para Qatar.



Con su falta de ritmo en los últimos dos meses, Müller no parecía apuntar a titular ante Japón, aunque la lesión de Leroy Sané en una rodilla le puede abrir la puerta como apoyo del delantero Kai Havertz.



Junto al veterano Müller tiene muchas papeletas de saltar al césped su joven compañero en el Bayern Jamal Musiala, de 19 años, el mejor jugador de los bávaros en este inicio de temporada.