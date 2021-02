Washington Wachira, fotógrafo de Kenia que participa en la Colombia Birdfair

Álvaro José Carvajal Vidarte

Washington Wachira se convirtió desde los 14 años en los ojos de Kenia, su país, desde que empezó a registrar con su cámara fotográfica la vida salvaje, a estudiarla y a luchar por su conservación.



Estudioso de ciencias ambientales y de ecología animal, formado en ornitología y herpetología, es miembro de la Asociación de Guías de Safari Profesionales de Kenia y líder de iniciativas de investigación, conservación, así como viajes y expediciones de observación de aves por todo el este de África.



Coautor de la guía de aves de Dakatcha Woodland, realizó las primeras listas de verificación para las aves del bosque de Eburu y el de la Universidad Kenyatta, en donde fundó el Kenyatta University Birding Club. Trabajó con la Sección de Ornitología de los Museos Nacionales de Kenia y es explorador de National Geographic, gracias a su trabajo con águilas coronadas africanas. En 2016 fue galardonado con el African Sustainable Tourism Fellowship Award.

Washington Wachira se convirtió desde los 14 años en los ojos de Kenia, su país.

Ha fotografiado alrededor de 900 especies de aves en África Oriental. Es uno de los invitados a Colombia Birdfair, que comienza hoy y que se emitirá de manera virtual a través de www.colombiabirdfair.com



¿Qué primera imagen que capturó con su cámara?



Siempre quise sacar fotos de elefantes en su hábitat, es ido mi animal favorito. Con el tiempo llegué a conocer más sobre aves y reptiles y los amé a todos. Hoy en día fotografío a todos los animales que conozco.



¿Cómo terminó involucrado con los safaris?



Los primeros safaris que hice fueron premios después de haber ganado concursos de fotografía de vida silvestre en la secundaria. Descubrí que la vida del safari es divertida y emocionante, amo este trabajo. En la universidad organizaba salidas para mis compañeros de estudios y ayudaba a los clubes del campus locales con la planificación de actividades y estos se convirtieron en empresas: Cisticola Tours LTD y Bovid Africa Safaris.

¿Cómo ayudan los safaris a proteger la naturaleza?



Con algunos fondos que obtenemos de nuestros safaris contribuímos a proyectos de restauración ambiental como la plantación de árboles y la restauración de humedales, y financiamos la investigación y conservación de la vida silvestre amenazada. En cada safari contratamos a un miembro de la comunidad, así se eleva la economía de estos guías y se convierten embajadores de la conservación. Los albergues donde dormimos aportan trabajo a las comunidades que dejan de hacer labores dañinas como la quema de carbón.

¿Cuál es el paisaje más hermoso que ha fotografiado?



El árido norte de Kenia con desiertos arenosos y rocosos y matorral seco. Hay allí animales muy especiales y hermosos, como el Gerenuk, la jirafa reticulada, el órix beisa (antílope) y la cebra de Grévy o cebra real.



¿Qué especies ha ayudado a preservar?



He pasado muchos años investigando las águilas coronadas africanas y ha servido para crear conciencia sobre los esfuerzos de conservación necesarios para esta especie en los bosques urbanos.



¿Cuáles son las amenazas para las aves en África?



La pérdida de hábitat, la caza furtiva, el envenenamiento y el comercio ilegal de aves (loros).

¿Qué se debe saber de aves para lograr una buena fotografía de estas?



Conocer su comportamiento y hábitat, para saber adónde ir, qué esperar y cómo obtener las mejores fotos. Esto hará que cada expedición fotográfica sea más gratificante, porque se aprende algo nuevo.



¿Qué ave lo ha sorprendido y por qué?



El Hamerkop. Come ranas, las recoge vivas del agua, luego los coloca en la orilla del río y vuelve a cazar más. Antes de que atrape la segunda, la primera vuelve al agua. Tras largo día de caza, solo come una, la última.

¿Cuál es su mejor fotografía de un ave?



Realmente disfruté la de dos halcones peregrinos apareándose frente a mí un día que no había llevado mi cámara grande y exploraba con amigos una cascada, cuando vi al macho volar. Había visto a la hembra posarse en una rama y al virar en esa dirección vi la acción, aunque mi pequeña cámara no pudo obtener la súper foto que hubiera querido, estaba muy feliz por el raro avistamiento.



¿Qué aporta Colombia en la preservación de aves?



Alberga la mayor diversidad de especies de aves del mundo. Para que permanezcan seguras, han garantizado programas de conservación y uso sostenible, proyectos de ecoturismo, Colombia es epicentro de la conservación de las aves a nivel mundial.



Colombia Birdfair

Esta séptima versión contará con los expertos internacionales:



Purnima Devi Barman, conservacionista en Asia; Stuart Butchart, director científico de BirdLife International; Natalia Ocampo Peñuela, doctora en ecología de la conservación; Stuart Pimm, líder en el estudio de extinciones; Jennifer Ackerman, observadora de aves y escritora Carolina Murcia, bióloga de la Universidad del Valle, con maestría y Ph.D. en ecología tropical y conservación de la Universidad de Florida; María Ángela Echeverry-Galvis, bióloga de la Javeriana, con maestría y doctorado de Princeton University y postdoctorado del Max Planck Institute de ornitología Radolfzell; Pablo García Borboroglu, fundador y presidente de la Global Penguin Society; Ana María Morales, bióloga de vida silvestre de Arkansas Tech University; Josep del Hoyo Calduch, fundador y director de Lynx Edicions; David Lindo, conservacionista y guía de observación de aves; Kenn Kaufman u Phil Gregory, conservacionistas y LoraKim Joyness, experta en conservación de loros tropicales amenazados.

