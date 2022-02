Colombia Birdfair: la feria de las aves alza vuelo hoy, con la mujer como protagonista

La octava versión de Colombia Birdfair ‘Unidos por las aves’, que se realizará en Cali del 10 al 13 de febrero próximo, tendrá como invitadas a varias mujeres conservacionistas.



Entre las colombianas están Adriana Márquez, promotora de un proyecto de inclusión en avistamiento de aves y Sofía Valero Rodríguez, una de las guardianas de estas en el país, quien a sus 16 años invita a proteger sus ecosistemas, incluso a través de un cortometraje que ella misma realizó.



“La sostenibilidad es parte de la esencia femenina”

Adriana Márquez ideó la propuesta de la primera ruta de avistamiento de aves para personas con discapacidad visual en Suramérica. “Esta idea nació como una propuesta que presentamos como Asociación Río Cali en una convocatoria de Innovación turística; fuimos uno de los cuatro seleccionados entre más de 1.000 propuestas presentadas”.



La ruta diseñada permite que las personas ciegas puedan disfrutar de las aves y de la naturaleza a través de sus cantos, de los sonidos, las formas, las texturas y los olores. Para lograrlo, ella realiza con su equipo talleres, sensibilización, capacitación, grabación de 50 especies de aves en el Área importante para la Conservación de las Aves, AICA- Bosque de Niebla San Antonio-km 18, área del proyecto y de su paisaje sonoro.



Adriana es ingeniera agroindustrial, especialista en administración del turismo de la USB-Cali-Instituto Kurt Bosch-Suiza, con estudios de turismo y cooperación internacional para el desarrollo de la OMT- España.



Actualmente la ruta cuenta con los espacios y con prestadores del servicio de aviturismo del AICA con las competencias para recibirlos. “Es una ruta para todos y es una invitación para que los pajareros tradicionales empiecen a involucrar sus otros sentidos para disfrutar de la naturaleza, iniciando con los cantos de las aves y con todo lo que las rodea que incluya el tacto, el olfato y el gusto”.

Adriana Márquez ideó la primera ruta de avistamiento de aves para personas con discapacidad visual en Suramérica. Galería de El País

Judith Mirembe, líder en aviturismo en Uganda, es una de las invitadas internacionales a Colombia Birdfair Galería de El País



“Gracias a las aves soy una

mejor versión de mí misma”

¿Cuál es el papel de la mujer en relación a la conservación?



Es relevante. Tenemos una conexión muy fuerte con la naturaleza, la mujer piensa en dejarle un mejor mundo a sus hijos y así no lo tengamos muy interiorizado, debemos pensar en las generaciones futuras, en no dejarlas sin recursos, la sostenibilidad hace parte de nuestra esencia; la mujer está muy relacionada a la tierra, a la vida.



¿Cómo se proyecta la vinculación de las mujeres en el avistamiento de aves y el turismo de naturaleza?



La comunidad pajarera de mujeres en Colombia tiende a crecer, hay muchas vinculadas a la observación de aves, también muchos establecimientos de avistamiento de aves cuentan con el liderazgo de mujeres que generan oportunidades de ingreso económico y de conservación en sus territorios, y hay guías de aves o de naturaleza, mujeres que gestionan, que realizan investigación; las hay también líderes en la academia que hacen ciencia de alto nivel en pro de la conservación de las aves, hay mujeres que están formando a los niños en la consciencia hacia las aves y desde sus hogares o sus trabajos, líderes ambientales.



En el equipo de la Colombia Birdfair, hay mujeres que han aportado y ayudado a jalonar toda una comunidad pajarera. En la propuesta de avistamiento de aves incluyente estuve junto a Sara Corrales, doctora en ecología que se encargó de la post producción de la guía y el tour virtual sonoro y Jenny Jordán que realizó la dinamización con la comunidad, entre muchas otras cosas. En mi caso, aporté desde la formulación y gestión del proyecto.

"Habrá Colombia Birdfair Chic@s y segundo Concurso de Cuentos sobre Aves, ambas actividades son dirigidas a jóvenes y niños de Colombia".

Sofía Valero Rodríguez tiene 16 años, estudió en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del corregimiento de Vado Real, Suaita, Santander. Admira la naturaleza; las aves son su mayor inspiración porque en palabras suyas la hacen “volar sin alas”, siendo este el tema de inspiración para su primer cortometraje (2019), que destaca el valor ambiental de estas e invita a proteger los ecosistemas.



Participó como conferencista en el Festival de Aves de Medellín 2019, en la Colombia BirdFair 2020 y fue parte del Simposio de educación de la X Feria de Aves de Sudamérica. En el 2020 se graduó de la Ruta de los Andes Orientales como informadora de aves en Boyacá, Colombia por parte de Audubon Society y Fontur. Es una de los 10 Guardianes de la Aves de Colombia y líder en el comité educativo de este proyecto.



¿Cómo llegó al mundo de las aves?

Mi llegada a este maravilloso mundo es algo particular y extraño, ya que a los 13 años tenía un alto apego a la tecnología, a tal grado que no salía, no apreciaba de manera correcta lo que estaba a mi alrededor incluyendo a la naturaleza.



Mis papás siempre me han inculcado el amor y el valor que la naturaleza tiene en nuestras vidas, pero como adolescente terca en ese entonces lo ignoraba o no le veía la suficiente relevancia. Mi familia trataba de incluirme a sus caminatas, pero yo siempre me negaba, no me gustaba caminar, ni ensuciarme, entre otras cosas. Hasta que estaba en finales académicos en mi colegio, me sentía muy agotada y decidí ir a mi lugar favorito, la terraza de mi casa para despejar un poco la mente, allí pude percibir un movimiento en un árbol a lo lejos, era un ave con colores muy llamativos que se llama Stilpnia Cyanicollis. Desde entonces la curiosidad y asombro renacieron en mí, empecé a googlear qué ave podría ser y fui indagando más, hasta el punto de ir todos los días a la terraza por varias horas, para observar y hacer lista de las aves que veía.



Ellas transformaron la forma de verme a mí misma y mi percepción del mundo, por ellas soy una mejor versión de mí misma.

¿Por qué le atraen tanto las aves?

Porque son la “excusa perfecta” para conectarme con la naturaleza. Las amo por sus llamativos plumajes, por sus cantos melódicos, por sus comportamientos y, especialmente, por el papel que desempeñan en los ecosistemas. Despiertan en mí curiosidad, tranquilidad, confianza, además de retarme; en cada salida cuando veo una especie nueva o escucho un canto nuevo. Con las aves conocí el balance entre la vida y la tecnología que se volvió mi aliada para compartir mi proceso y amor hacia los pajaritos y la naturaleza. Ellas crearon una nueva Sofía porque la naturaleza tiene el poder de “transformar a las personas”. Despiertan alegría, paciencia, tranquilidad y mucha curiosidad, emociones que perdemos en nuestra vida diaria.