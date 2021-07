"Me siento en deuda con el país y con mi familia": el desgarrador llanto de Mercedes Pérez

Por segundos Juegos Olímpicos consecutivos, la pesista samaria Mercedes Pérez se quedó en la antesala del podio con un cuarto lugar en la categoría de 64 Kg, cerca de darle una segunda medalla a su país en halterofilia.



Pérez, que ya fue cuarta en Rio-2016, cerró su participación con un total de 227 puntos, tres por detrás de la taiwanesa Wen-Huei, que se quedó el bronce.



La canadiense Maude Charron se alzó con el oro con 236 puntos mientras la italiana Giorgia Bordignon fue plata con 232.



Otras dos deportistas latinoamericanas compitieron en la final: la promesa ecuatoriana Paola Palacios, que brilló hasta conseguir un sexto puesto (226) a sus 20 años y la cubana Marina Rodríguez, que fue octava (221).



En un dramático final, la aguerrida Mercedes Pérez tuvo un último intento en el envión por levantar 131 kilos que, de haberlo logrado, le hubiera asegurado al menos un bronce.

"Fue un momento muy crucial. Se me pasó toda mi vida por la cabeza, desde chiquita, lo que he venido luchando", dijo la deportista de Santa Marta entre lágrimas en la zona mixta.



Con uno de sus característicos gritos de automotivación ("¡Con el alma!"), Pérez dio todo lo que tenía para alcanzar la ansiada medalla olímpica que se le escapó cinco años atrás.



Sin fuerzas para conseguirlo, dejó caer la pesa, cayó sobre sus rodillas y se desplomó de espaldas con un alarido de dolor.

Mercedes Pérez en su segundo intento no logra levantar 131 kg y queda fuera del podio. Ya eres una campeona, ánimo París te espera campeona. pic.twitter.com/RYgqfim6zk — Pablo Ferreira 💧 (@Daniel_Gfor) July 27, 2021

"Lo único que me queda por decir es que lo di todo. Me duele en el alma, pero di lo mejor de mí", se resignó.



"Me siento un poco en deuda con mi país y con mi familia, que confiaron en mí", lamentó la colombiana, que sumó 101 kilogramos en el arranque y 126 en el envión.



"Lo que me duele es que son pesos que hacía a diario", aseguró. "No entiendo qué pasó en ese momento pero le pido disculpas a Colombia".

Colombia vibra con las pesas

Dos días después de la plata de Luis Mosquera en los 67 kg masculinos, que inauguró el medallero de Colombia en Tokio-2020, el país cafetero volvió a vibrar con sus levantadores de pesas.



En los pasados Juegos Colombia sumó ocho medallas y dos de ellas fueron en halterofilia, un oro y un bronce.



A Pérez, que el próximo 7 de agosto cumplirá 34 años, no le quedaban energías para pensar en un posible nuevo intento en París-2024.



"Mi futuro se lo dejo a Dios, mañana viviremos un día nuevo", afirmó.



La colombiana era una de las favoritos a las medallas después de su cuarto puesto en Rio-2016 y su octavo en Pekín-2008.



Pérez también concluyó en el cuarto lugar de los Campeonatos del Mundo de 2018 y 2019 y logró el oro en los Juegos Panamericanos de Lima-2019.



Su esposo, Edinson Angulo, también representó a Colombia en halterofilia en cinco ediciones de los campeonatos mundiales entre 2005 y 2014.