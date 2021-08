El jinete australiano Andrew Hoy, segundo este lunes en el concurso completo por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio, se convirtió con 62 años en el medallista olímpico de más edad desde 1968.



Se trata de la quinta medalla olímpica que gana Hoy (tres de ellas de oro), pero la primera desde los Juegos de Sídney en 2000.



Un poco más tarde este lunes, Hoy ganó la medalla de bronce en el concurso individual, sobre su caballo Vassily de Lassos.

"Cuando empecé en este deporte estaba orgulloso de ser el más joven del equipo", bromeó Hoy, que ganó su primera medalla olímpica en Barcelona en 1992.



"En la Villa (Olímpica) la gente me pregunta qué hago ahí, si soy un oficial, y les digo que no, que soy un atleta", añade.



No obstante Hoy no ha batido el récord del suizo Louis Noverraz, medalla de plata en vela con 66 años en los Juegos de México en 1968.