No es la primera vez que una decisión de los jueces afecta los intereses del boxeo colombiano en unos Juegos Olímpicos. Lo sucedido este lunes en Tokio con Yuberjén Martínez, a quien dieron perdedor ante el japonés Ryomei Tanaka, que terminó con un corte en el rostro y claramente agotado por los golpes del colombiano, hizo recordar los sucedido en Río de Janeiro-2016 cuando Céiber Ávila, también en cuartos de final, fue víctima de una decisión que lo frustró de lograr una medalla y tuvo que conformarse con una diploma tras perder con el ruso Mijail Aloyan.



La misma historia se presentó con Jorge Eliécer Julio en los Juegos de Seúl-88, ocasión en la que el nacido en El Retén, Magdalena, enfrentó al búlgaro Alexander Hristov en semifinales de los 51-54 kilogramos.

En polémica determinación, el triunfo fue para el europeo y Julio no pudo lograr la medalla de plata que pretendía, y regresó a Colombia con un bronce.



En declaraciones remitidas por el Comité Olímpico Colombiano desde suelo nipón este martes, Yuberjén, más calmado y luego de observar la pelea, se mostró extrañado por el desenlace del combate: “Es algo injusto, me siento robado, pero hay que seguir hacia adelante. No sé qué estaban viendo los jueces”.



El medallista de plata en Río hace 5 años, agregó que fueron cantidad de combinaciones y golpes que le propinó al rival que debió ser ayudado para abandonar el cuadrilátero. “No sé si estaban contando los cabezazos que me daba. Yo lo di todo y esa es la gran satisfacción que me llevo”, concluyó Martínez.



Abelardo Parra, exseleccionador nacional, también está indignado. “Creo que este es un daño que se le está haciendo al boxeo a nivel mundial, este deporte nuevamente está quedando en entredicho y hay que recordar que el Comité Olímpico Internacional lo ha tenido entre ceja y ceja por este tipo de situaciones”.



Parra manifestó que en el escenario vio ganador a Yuberjén, pero que detrás del ring se mueven muchas cosas que los dirigentes deben tener en cuenta. “Así como los deportistas y los entrenadores nos preparamos para estos grandes compromisos, ellos (dirigentes nacionales) también deben hacerlo para evitar injusticias como estas. Da piedra que se le esté frustrando un objetivo a un gran boxeador”, apuntó Parra.



Otro especialista de este deporte, Estewil Quesada, aseguró que Yuberjén fue claro ganador en los tres asaltos y que “su victoria fue nítida; lo despojaron de ella y de la medalla que aseguraba”.



El manto de deudas que hay sobre esta disciplina por actuaciones de los jueces, y otros aspectos, es tal que para estos Juegos la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) no hace parte de la organización. Hay grupo especial que nombró el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, las irregularidades, como lo acontecido con Yuberjén, siguen apareciendo y el boxeo arriesga en ser excluido del programa olímpico en futuras ediciones.

Resultado “localistas”

Que hayan peleas con determinaciones más justas es el pedido que siempre se hace para salvar esta disciplina, así lo expresó Jose Luis Velásquez, pugilista mexicano en medio de la transmisión de Claro Sport.



Fue tan contundentebel triunfo de Yuber, según los expertos, que en las plataformas digitales los memes sobre el “robo” que le hicieron al nacido en Turbo hace 29 años se dispararon, y más cuando se publicaron dos videos del japonés, uno casi que grogui y cerca de caer cuando ya estaba desfilando tras bajar del cuadrilátero; y el otro, cuando lo sacaron del escenario en silla de ruedas a gran velocidad con los paramédicos detrás de él.



“Esto que le sucedió a Yuberjén me pasó a mí y a muchos más boxeadores latinoamericanos. Cuando se compite en Europa o en un país local en un gran evento siempre se beneficia a los pugilistas de esas naciones. No sé cuándo vaya a cambiar esta situación y ahora con tanta tecnología que hay para revisar cada acción del combate como acontece en otros deportes”, expresó Joselito Velásquez.



“Es duro que juzguen una pelea así, pues tras cada derrota un boxeador se levanta para lograr, en una siguiente oportunidad, el anhelado triunfo”.



Para Velásquez, por más difícil que sea, Martínez se debe recuperar prontamente de lo que le pasó. “Lo bonito del boxeo es que te enseña valores, principios, buenos comportamientos dentro y fuera del ring con el adversario, independiente de un resultado. Un entrenador me decía, ‘cuando se gana no se hace fiesta, y cuando se pierde tampoco se llora y se sigue trabajando’”.