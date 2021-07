Tras la emoción de la apertura del medallero colombiano con el podio de Luis Javier Mosquera, quien se colgó la presea de plata en los 67 kilos de la halterofilia, continúan la actuación de la delegación nacional en Tokio.



El primero en actuar en la noche del domingo en Colombia, ya lunes en Japón, será el antioqueño Yuberjen Martínez, quien disputará su primer pleito desde las 9:00 p.m. de Colombia (11:00 a.m. en Japón) en el peso mosca masculino (52kg).

De llegar a ganar, el oriundo de Turbo se mediría al Panghal Amit, quien ocupa el primer lugar del escalafón mundial. Según reseña el Comité Olímpico Colombiano, en los entrenamientos en los que ambos se midieron en Italia previos a la competencia olímpica, el indio comenzó dominando, pero luego lo hizo el colombiano y logró superarlo.



Tras la primera pelea del antioqueño, el turno será para el tenis con el bumangués Daniel Elahi Galán, que desde las 10:30 p.m. de Colombia (12:30 p.m. de Japón) disputará la segunda ronda del cuadro individual masculino ante el alemán Alexander Zverev, quinto del mundo y vigente campeón del US Open.



Galán, 113 en el escalafón ATP y quien disputa sus primeras olimpiadas, viene de vencer en la primera ronda al egipcio Mohamed Safwat (171 del mundo) por 7-5 y 6-1 en una hora y 28 minutos, lo que significó el segundo triunfo en la historia para Colombia en sencillos masculino después del triunfo de Santiago Giraldo en Londres-2012.



Una hora después, a las 11:54 p.m. de Colombia (1:54 p.m. de Japón), la vallecaucana Jenny Arias se subirá al cuadrilátero para medirse a la búlgara Stanimira Nikolaeva en su primera pelea en los octavos de final del peso pluma femenino (57 kg).



La boxeadora colombiana llega a las justas con un ciclo olímpico destacado, pues se subió al podio en todos los eventos. Fue medallista de oro en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, luego obtuvo la plata en los Suramericanos de Cochabamba 2018 y este mismo año también fue plata en los Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Un año después, en los Panamericanos de Lima 2019, obtuvo la presea de bronce.



La actuación colombiana este fin de semana la cerrarán los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que a las 2:00 a.m. de este lunes (4:00 p.m. en Japón) jugarán la segunda ronda de su cuadro ante los austriacos Oliver Marach y Philipp Oswald, con quienes no se han enfrentado antes.

Los ganadores de Wimbledon y el US Open de 2019 vienen de superar en el primer juego a los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich por parciales 6-2, 6-4 en una hora y 19 minutos de competencia.



"Ha sido un debut bastante bueno. Nos sentimos muy cómodos en la cancha. Eran condiciones duras por la humedad y el calor, pero estamos bien adaptados”, comentó Cabal tras su primera salida en Tokio. Sostuvo, además, que "el objetivo está muy claro. Queremos ganar la de oro. Es la meta del año”.



En Río-2016, Cabal y Farah derrotaron en primera ronda a la mejor pareja del mundo de ese entonces: los franceses Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert, pero quedaron eliminados en el segundo juego por los estadounidenses Jack Sock y Steve Johnson. Cinco años después, los colombianos esperan encontrar mejor suerte en Japón.