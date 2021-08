¡Prográmese! Estos son los colombianos que tendrán acción en una nueva jornada en Tokio

Llega el día 12 de competencias en Tokio-2020 este lunes (noche de domingo y madrugada de lunes en Colombia) y continúa la acción de los colombianos en la capital nipona, esperando cumplir el sueño de hacerse con una presea olímpica y sumarse al medallero nacional que cuenta, hasta ahora, con dos platas y un bronce.



Bernardo Tobar tendrá acción hoy a las 6:30 p.m. por la fase 2 de clasificación en los 25 metros pistola de tiro rápido, en el Asaka Shooting.



En el Centro Acuático de Tokio, los clavadistas Daniel Restrepo y Sebastián Morales entrarán en competencia a la 1:00 a.m. de este lunes, desde el trampolín de tres metros. Restrepo saldrá de segundo, mientras que Morales iniciará de noveno en el orden de salida.



A las 5:30 a.m. y en el mismo sitio de competencias, Mónica Arango y Estefanía Álvarez iniciarán de quintas en la eliminatoria previa de natación artística, rutina libre en dúo.



Cerrando la jornada para los colombianos, Anthony Zambrano disputará la semifinal de los 400 metros planos a las 6:05 a.m. en el estadio Olímpico. Sobre las 6:55 p.m., Melissa González disputará las semifinales de los 400 metros vallas.