Mariana Pajón: "Esta medalla sabe a oro, porque realmente no estaba en condiciones"

La colombiana Mariana Pajón no pudo revalidar sus títulos olímpicos en ciclismo BMX logrados en Londres-2012 y Rio-2016 y tuvo que conformarse con una plata que "sabe a oro, porque realmente no estaba en condiciones", aseguró tras la ceremonia de premios, este viernes en Tokio.



Pajón, estrella del BMX, cedió la corona a la británica Bethany Shriever, que ya se había mostrado intratable en semifinales, logrando las tres victorias en su grupo, aunque compitiendo en otro 'heat' diferente a la colombiana.



El bronce en categoría femenina fue para la holandesa Merel Smulders.



Pese a no ganar el oro, el subcampeonato olímpico para Pajón es un gran resultado, al haberse visto lastrada en su preparación para Tokio-2020 por diversos problemas físicos desde 2018, incluido la rotura de ligamentos de una rodilla.



"Es una plata que vale oro y más. Simplemente estar aquí luchando hasta el final, dejé mis piernas, mi alma y mi corazón en la última recta", declaró Pajón, quien admitió que no estaba "en las mejores condiciones, porque es algo real, no soy la misma que hace nueve años, ni que hace cinco en Rio".



"Esa lesión (de rodilla) me marcó, no tengo la misma potencia en mi segundo pedalazo, tampoco la confianza, pero no son solo las piernas, también está la cabeza, la experiencia y la mente tranquila, fría, que es muy importante para este tipo de competencias", añadió.



Pese a todo, Pajón nunca dejó de creer en una nueva medalla: "Así somos los colombianos, de sangre caliente, puedes caer en lo más profundo y escuchar miles de imposibles, pero si tú crees que lo puedes hacer, simplemente rómpelos y supera tus propias limitaciones".



Preguntada si continuará hasta París-2024, la pedalista declaró: "Quedan tres años, es un ciclo más corto. Veremos a ver. Yo voy a seguir pedaleando, pero no sé sobre qué bici".



Pajón ha participado ya en alguna competición de ciclismo en pista, una disciplina que exige menos explosividad que el BMX.



La nueva campeona olímpica, la británica Shriever declaró por su parte explicó: "En la última recta no tenía ni idea de si (Pajón) estaba cerca y cuando la he notado detrás he pensado '¡Aguanta, aguanta!. Al final conseguí tener las piernas suficientes para llegar a la meta y valió la pena".