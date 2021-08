"Estuve cerca de la medalla, pero no alcanzó": el balance del golfista Juan Sebastián Muñoz

La semana pasada Juan Sebastián Muñoz se puso en el radar de millones de colombianos, pendientes de su participación en el torneo masculino de golf de Tokio 2020.



En su debut en unos Juegos Olímpicos, el bogotano peleó hasta lo último por una medalla para nuestro país, quedando en un valioso cuarto puesto.



Ya de vuelta a su hogar, en Dallas (Texas, Estados Unidos), Muñoz atendió a los medios de comunicación nacionales en una rueda de prensa virtual organizada por la Federación Colombiana de Golf.



Sereno, expresivo con una sonrisa, y sobre todo, con la frente en alto tras lo cosechado en Tokio 2020, dio un parte positivo de su experiencia en la máxima cita deportiva.



"Me deja un balance muy positivo, llegué jugando buen golf pero la expectativa no era precisamente estar allá arriba peleando. Sin embargo me sentí muy cómodo desde que llegué", confesó Muñoz, de 28 años.



Quizás desprovisto de muy altas expectativas, Muñoz se asentó en la zona alta del tablero desde el primer día de competencia, dándose la chance de pelear por la medalla de bronce en un 'playoff'.



"Sentí que estuve muy cerca, que jugué muy bien, pero no alcanzó. De todos modos estoy muy orgulloso de lo que logré", continuó.



"Tenía muchas ganas de una medalla... No me siento triste, pero bah... Un poquito herido después de todo ese esfuerzo", se sinceró Muñoz, quien cayó en el tercer hoyo de 'playoff'.



Con toda honestidad, Muñoz expresó que fue hasta que arribó a los Juegos Olímpicos que logró dimensionar su grandeza: "Era interesante la idea pero nunca estuve muy emocionado. Ese nunca fue mi enfoque desde chiquito. Vine con mente abierta a ver cómo me iba a sentir, y ya cuando reconocí el mundo de atletas que había ahí, estar en la Villa Olímpica y ser parte de eso le despierta a uno algo, una llama interior".