El tirador colombiano Bernardo Tobar se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El colombiano Bernardo Julián Tobar Prado quedó eliminado de la final de la modalidad de tiro deportivo pistola rápida 25 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al quedar cuarto en su serie, con la que se abrió la segunda y última jornada de clasificación.



Tobar registró marcadores de 93, 88 y 91 puntos en los tres turnos en los que disparó y alcanzó un total de 546 puntos luego de haber disparado 274 en la primera jornada y 272 en la de cierre.



“Me voy en deuda conmigo, insatisfecho totalmente, no veníamos en un buen momento, pero uno siempre quiere hacer lo mejor que puede, me voy con deuda, nada más puedo decir”, reconoció Bernardo Tobar.



Bernardo Julián, que hacía su estreno en unos Juegos Olímpicos, es hijo del legendario y uno de los más grandes tiradores del mundo Bernardo Tobar, quien no pudo acompañarlo en Tokio como hubiera sido su deseo.