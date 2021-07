El taekwondo colombiano quiere volver a hacer historia en unos Juegos Olímpicos

Con dos jóvenes aferrados a sus condiciones y con el objetivo de reeditar la actuación de hace nueve años en Londres, en donde el cesarense Oscar Muñoz ganó la medalla de bronce, el taekwondo colombiano inicia este sábado en Tokio su participación en los Juegos Olímpicos.



La boyacense Andrea Ramírez, de 22 años, y el casanarense Jefferson Ochoa, de 24, concluyeron este miércoles su ciclo de preparación, para afrontar las competencias, en las categorías de los 49 y los 58 kilogramos, respectivamente.



“Estamos muy bien preparados, porque el trabajo que se hizo fue de un año y medio, el cual nos sirvió muchísimo para los dos deportistas que estamos aquí. Jefferson y yo somos personas muy jóvenes y yo creo que la preparación nos sirvió para que podamos estar en las ilusiones y pensando en un pódium en estos Olímpicos”, declaró la deportista boyacense.

Por su parte Ochoa, manifestó que, pese a su juventud, el taekwondo colombiano tiene posibilidades de lograr preseas en Tokio: “aquí solamente están los 16 mejores del mundo y nosotros estamos entre ellos. Sabemos que tenemos las cualidades para poder estar en el podio olímpico y vamos a luchar hasta el último segundo para poder llevarnos la medalla a casa”.



La pandemia afectó el ciclo Olímpico de varios deportistas. Sin embargo, este no es el caso de los taekwondistas. “Somos deportistas muy jóvenes. Tenemos nuestro centro de alto rendimiento especializado, entonces pudimos concentrarnos en este sitio, donde contamos con todas las instalaciones, entonces se utilizó con mucho beneficio en esta pandemia”, agregó Andrea.



En estos deportes de combate, como el taekwondo, en los sorteos empieza a labrarse el camino hacia el podio.

En la primera ronda, Andrea, preclasificada 11, enfrentará a la croata Kristina Tomic, preclasificada 6, por un cupo a los cuartos de final, el sábado 24 de julio, a partir de las 10:00 de la mañana (8:00 p.m. del viernes 23 en Colombia). Jeffersson, por su parte, quien fue preclasificado 14 en el cuadro de 16, enfrentará al iraní Armin Hadipour (tercer preclasificado), este mismo sábado, a partir de las 10:28 a.m. (8:28 de la noche anterior en Colombia).



Aunque el cuadro no le favoreció a Ochoa, el atleta casanarense está convencido de su preparación para avanzar en busca de una medalla.



“El taekwondo es trabajo, disciplina y responsabilidad. Las medallas se logran en los entrenamientos, a los eventos hay que ir a recogerlas. No hay favoritos, cualquier cosa puede pasar, podemos ganarle al que sea y estamos enfocados en eso”, manifestó.