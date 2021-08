Cita con la historia: Anthony Zambrano busca un lugar en el podio en la final de los 400 metros

Sin duda llegar a una final de cualquier disciplina deportiva puede representar para quien lo compite un gran logro, pues el recorrido para llegar hasta allá no habría sido fácil por el sacrificio, esfuerzo y emociones cambiantes durante las fases.



Sin embargo, solo en algunos deportes ese paso a la última competencia abre las puertas de la gloria y marca un camino que quizás ningún otro logre recorrer en mucho tiempo. El atletismo es uno de ellos.



Estamos a horas de presenciar lo que podrá ser la nueva gran hazaña del deporte colombiano. De la mano del guajiro Anthony Zambrano el país vivirá una nueva etapa dorada de su historia, cuando compita por una de las medallas en los 400 metros planos, en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Darle la vuelta a la pista es una de las competencias más exigentes en el atletismo. Esto basado en que la carrera combina varias fases que requieren un planteamiento táctico estricto desde los primeros 100 metros, pasando por el intermedio donde el primero puede quedar de último, y el remate final para definir al ganador.



En estos olímpicos Anthony ha demostrado categoría y ambición. En las fases previas ha logrado marcas impresionantes que a sus 23 años lo convierten en una realidad para el deporte mundial.



Yesid Sandoval, actual presidente de la Liga Vallecaucana de Atletismo y quien fue cercano al proceso de Anthony Zambrano, le comentó a El País su perspectiva sobre la carrera del guajiro.



“No tiene miedo a los retos ni a los rivales. Este año le ha ganado al campeón olímpico (Wayde van Niekerk) y al actual campeón mundial (Steven Gardiner), los ha enfrentado dos veces y les ha ganado. Su remate es su principal arma. Anthony termina los últimos 100 metros excelente”, comentó el dirigente.



Su camino de éxito comenzó en el mundial de atletismo de menores 2015 que se disputó en Cali, donde quedó séptimo en la final. Luego su paso por varias competencias internacionales como Panamericanos, los Juegos de Río 2016 y el honor de llegar a Tokio como el subcampeón del Mundial de Doha, permiten a Colombia soñar con su primera presea dorada en estos olímpicos.



Manuel Murillo, jefe de entrenadores de la Liga Vallecaucana de Atletismo, comentó sus ideas sobre Anthony Zambrano y compartió el pensamiento del presidente sobre el remate de carrera del guajiro de 23 años.



“Yo veo que él va a estar dentro de los tres primeros lugares de la competencia. Su principal fortaleza es esa característica única para resolver la carrera en los últimos 60 metros. Es un planteamiento táctico del entrenador que ha adoptado bien Zambrano y lo convierten en un atleta combativo cuando entra a la última parte”, expresó Murillo.



Producto de esa fortaleza fue su marca de 43,93 segundos en la semifinal, que solo pudo ser superada por el granadense Kirani James, quien consiguió 43,88.



“En ese enfrenamiento de Anthony contra Kirani la clave será la mejor planeación táctica. Ellos corrieron de forma similar porque ambos comienzan de atrás para adelante, aumentando el ritmo sobre el final de la carrera”, manifestó el colombo cubano José Bernard Franklin, jefe del área de velocidad de la Liga Vallecaucana de Atletismo y quien también analizó para El País, la competencia de Zambrano.



“Debe salir un poco más rápido y estar más cerca de Kirani James, pues él también tiene un buen remate. No ser tan conservador en el primer tramo, pienso yo, sería la estrategia”, indicó Sandoval siguiendo la misma idea del profesor Bernard.



Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la preparación psicológica, algo trascendental y que ha sido tendencia en estos Juegos Olímpicos por las acciones de varios referentes como la gimnasta Simone Biles y el tenista Novak Djokovic.



Según Manuel Murillo, “Anthony es un deportista muy joven que tiene ambición por un país y por él mismo. En ese nivel en el que nosotros hablamos de la final olímpica quizás su única debilidad pueda ser la ansiedad. Sin embargo, no dudo de su fortaleza psicológica para afrontar esta carrera”.



El mismo pálpito tiene el profesor Bernard, quien indicó que “por las carreras que ha hecho Anthony, yo lo veo en el podio. Obviamente depende de su preparación psicológica, pero por las marcas que ha hecho creo que estará entre los tres primeros”.



La cita será mañana a primera hora para poder ver a través de la televisión a Anthony Zambrano y presenciar muy posiblemente su ascenso al podio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.