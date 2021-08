El colombiano Sebastián Villa quedó eliminado en las semifinales de clavados, en la plataforma de 10 metros, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El clavadista, que se clasificó en el décimo lugar en las semifinales, no tuvo su mejor participación en esta fase definitiva. Finalizó en el último lugar con 341.40 puntos.



En el primer salto Villa no tuvo una buena entrada y recibió 47.25 de calificación y estuvo obligado sus otras entradas en las rondas siguientes.



Para el segundo salto mejoró y tuvo 62.40 de puntuación. Con 109.65 no le alcanzaba para salirse de la última posición.



En el tercero, al colombiano le dieron 61.25 con una dificultad de 3.5, pero siguió último con un acumulado de 170.90.



Para el cuarto, quinto y sexto salto hizo posición de encogido y aunque arrancó mal con una calificación de 40.80, en el quinto obtuvo su mejor puntaje con 70.30.



Y su salto final en la sexta ronda lo dejó con 59.40, con un total de 341.40 que le impidió llegar a la final.