Buena actuación para los tres colombianos que compitieron en los 50 kilómetros de marcha

El Equipo de Marcha Atlética de Colombia cumplió este viernes 6 de agosto con una gran actuación en el Parque Odori de Sapporo, en la prueba de los 50 kilómetros marcha de los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque los tres atletas finalizaron entre los 20 mejores.



José Montaña y Jorge Ruíz tuvieron sensaciones de menos a más y con buenos remates, escalaron posiciones en los kilómetros finales para termina en las posiciones 11 y 13, respectivamente, mientras que Diego Juan Pinzón fue protagonista durante 38 kilómetros, en el lote de punta, hasta que el cuerpo no respondió y soportó para terminar decimoctavo.



El ganador de la prueba fue el polaco Dawid Tomala con un tiempo de 3:50.08, seguido por el alemán Jonathan Hilbert a 34 segundos y el canadiense Evan Dunfee, a 51 segundos. Montaña cruzó la meta con tiempo de 3:53.50, mientras que Ruíz llegó con registro de 3:55.30 y Pinzón con 3:57.54.



“Una prueba extremadamente dura, salimos muy inteligentes, muy calmados, manejando la prueba, porque queríamos eso, poder cerrar muy bien, esa prueba a veces se hace muy difícil al final y queríamos cerrarla bien y hacer la diferencia. La verdad trabajar en equipo como lo hicimos fue muy bueno, es más fácil el trabajo, al final pasamos a muchos, faltaron tres puestos para el diploma, pero vamos muy bien, pensando en París”, aseguró Montaña.



Ruíz reconoció que “me siento muy contento por esta carrera, porque cuando iniciamos infortunadamente me sentía muy mal, el clima estaba pesado, logré tomar las cosas con calma, a pesar de que iba en los lotes de atrás, tomé las cosas de la mejor manera, tratando de disfrutar del clima, de todo el trabajo que había hecho, porque sabía que había entrenado duro y que habíamos hecho bien las cosas, por eso traté de disfrutar con calma y eso me llevó a hacer una prueba muy progresiva, la verdad ha sido una de mis mejores pruebas, porque pasar de estar 45 a terminar entre los 13 mejores del mundo, me deja muy contento”.



“Quería darle una sorpresa a mi país, se luchó, creo que no exageré, iba en el ritmo planeado, en el que había entrenado, no tuve emociones, fue lo que se entrenó, sin embargo, el calor y la humedad estuvieron más duros que donde estuvimos entrenando, los últimos 12 kilómetros para mí fueron mortales, la luché, por eso estoy muy contento y orgulloso de la representación que hice en mis primeros Juegos Olímpicos y espero que todos los colombianos hayan tenido esa ilusión conmigo por una medalla, les pido mil disculpas por no lograrla, pero así es el deporte, quería dar la sorpresa, pero lastimosamente no se dio, pero estuvimos entre los 20 mejores del mundo y fuimos el mejor país como equipo”, comentó Pinzón.



El gran esfuerzo de los tres marchistas se inició en esta recta final desde la noche anterior, porque no pudieron ver la carrera de Anthony Zambrano, sacrificaron esa emoción porque ya estaban descansando, pues a las 3:30 AM. debían salir para el Parque Odori a preparar los detalles de la prueba de los 50 kilómetros, programada para las 5:30 AM.



Cuando todavía era de noche, los cincuenteros iniciaron la etapa de calentamiento y ya con el día en su esplendor, se dio el arranque de la prueba que presentó a un equipo colombiano fuerte, siendo Montaña y Ruíz los mejores latinos de la carrera y los mejores colombianos de la historia en esta prueba, pues el mejor a la fecha era Héctor Moreno, decimosexto en Atlanta 96.



El ritmo de la carrera fue progresivo, de los 60 terminaron 47 y sólo Colombia pudo terminar con el equipo completo entre los 20 mejores, con los tres en el top cinco de los latinoamericanos, pues después de Montaña y Ruíz, el mexicano José Leyver fue decimoquinto y el ecuatoriano Andrés Chocho terminó de 19.



Así concluyó la prueba de los 50 kilómetros, pero no la prueba, porque después de almuerzo se viene la carrera de los 20 kilómetros para las damas, con la presencia de Lorena Arenas y Sandra Galvis, quienes partirán a las 4:30 de la tarde hora local, 2:30 de la mañana en Colombia.