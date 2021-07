Así les fue a los colombianos Andrea Ramírez y a Jefferson Ochoa en la prueba de taekwondo

Andrea Ramírez estuvo a solo un punto de entrar en la disputa de las medallas en la categoría de los 49 kg del taekwondo en los Juegos Olímpicos.



La deportista colombiana ganó el primer combate ante la croata Kristina Tomic, por superioridad, al tomar una ventaja de 20 puntos cuando promediaba el tercer asalto, para finalizar con un marcador de 25-20, que le dieron el cupo a los cuartos de final.



En el segundo combate, ante la turca Rukiye Rildimir, Andrea terminó abajo en el primer asalto, pero emparejó las acciones en el segundo, y en el tercero las dos taekwondogas marcaron muy similar. Sin embargo, Ramírez se quejó de que no le marcaron varios puntos, en su criterio, conectados de manera contundente con los puños.



“Hubo bastantes puños que le pegué muy bien a la turca, los cuales nunca me marcaron, y faltando cinco segundos me marcan una falta que no fue así. Creo que nos quedamos por un punto por un mal juzgamiento, pero se disfrutó del momento”, dijo la colombiana.



El marcador de 31-30 a favor de Rildimir habla por sí solo de lo reñido del combate, que privó a la colombiana de ir a la semifinal. Con ese resultado estaba a la espera de que la turca venciera a la española Adriana Cerezo, para que la arrastrara al repechaje por el Pool B del cuadro, pero la turca (tercera preclasificada) cayó ante la española (preclasificada 15) con marcador de 39-19.



De esta manera se queda Andrea en el camino y con la ilusión de una medalla que se le escapó por muy poco, pero le queda la tranquilidad de obtener un diploma olímpico, aunque estaba a la espera de que terminaran todos los combates de su categoría para definir si era quinta o sexta.



De otra parte, Jefferson Ochoa, el otro colombiano en competencia en el Makuhar Messe Hall, donde se llevaron a cabo las competencias de taekwondo, cayó en el primer combate de la categoría de los 58 kg.



El colombiano se fue en ventaja en el primer asalto ante el iraní Amin Hadipour, con un marcador de 6-1, pero en el segundo, le marcaron varios puntos de contacto en la cabeza, que le pusieron en ventaja a su rival 13-4 en ese segundo episodio. Y en el tercero, el iraní manejó el combate para que Jefferson se desesperara en busca de los puntos que le permitieran emparar, pero al final terminó cayendo 22-19.



De esta manera termina la participación de los taekwondogas colombianos en los Juegos Olímpicos, que dejan un balance de un diploma olímpico y un futuro prometedor.