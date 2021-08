Angie Orjuela finalizó en la posición 55 del maratón olímpico en Tokio

Con una temperatura que osciló entre 28°C y 30°C y una humedad relativa de 81% durante todo el maratón, Orjuela estuvo entre las casillas 55 y 65, aumentando la diferencia con relación a las punteras con el paso de los kilómetros para llegar 12 minutos con 44 segundos después de la ganadora.



La bogotana, quien llegó a sus segundos Juegos Olímpicos, después de su participación en Rio de Janeiro 2016, donde finalizó en la casilla 43 con un tiempo de 2 horas, 37 segundos y 05 centésimas, pasó la mitad de la prueba asiática con un tiempo de 1:17:40 en la posición 63, a 2 minutos con 26 segundos de la punta.



“La verdad hoy no fue el día, no logré sincronizar el cuerpo con la mente, hoy sufrí mucho. Fue una competencia muy difícil, no solo por el clima, sino por las sensaciones personales. Creo que faltó más adaptación, yo hice muy buena preparación en altura, pero tal vez fue muy poco el tiempo en Villavicencio y el tiempo aquí en Sapporo. Solo me concentré en poder terminar, porque tuve muchos momentos que sentí no lograrlo. Creí que con la experiencia en Rio de Janeiro, estos juegos serían mejores, pero a veces hay cosas que se salen de las manos. No tuvimos carreras previas por la situación del mundo, eso también me hizo falta. Ahora a descansar, recuperarme y comenzar mi preparación para Paris” afirmó Angie Orjuela.



La medalla de oro fue para la keniata Peres Jepchirchir con un tiempo de 2:27:20, la presea de plata también fue para Kenia con Brigid Kosgei con un registro de 2:27:36 y la medalla de bronce correspondió para Estados Unidos con Molly Seidel (2:27:46).



Un total de 73 deportistas finalizaron la prueba de las 88 que iniciaron el maratón.



El maratón olímpico femenino se cumplió en Sapporo, en un recorrido en forma de bucle con tres vueltas, la primera equivalente a un medio maratón, seguido de un segundo bucle más reducido el cual se recorrió dos veces.



El turno para los varones, Iván González y Jeisson Suárez, será este domingo 8 de agosto desde las 7:00 AM de Sapporo, 5:00 p.m. del día anterior en Colombia.