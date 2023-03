Yuri Alvear habla de los constantes robos a su coliseo en Jamundí: "ya van seis" 

En la madrugada de este viernes ladrones irrumpieron en el coliseo Yuri Alvear en Jamundí y robaron los grifos del baño de mujeres del recinto deportivo.



En diálogo con El País, Yuri Alvear se pronunció respecto a este último flagelo al centro deportivo, afirmó que han sido alrededor de seis ocasiones en las que los ladrones ingresan al Coliseo y hurtan distintos elementos, incluso, llegaron a dejar cuchillos en el recinto.





Al ser preguntada por el cuidado del recinto, Yuri Alvear respondió que el Coliseo que lleva su mismo nombre no cuenta con ningún tipo de seguridad, pues “ nosotros lo administramos con los deportistas, le hacemos el aseo, pero no tenemos la parte económica para pagarle una seguridad privada. Siempre nos han dicho desde la Alcaldía de Jamundí que ese tema se va a solucionar, que van a mirar que pueden hacer, pero hasta el momento no se ha solucionado nada”.



La deportista olímpica aseguró que si bien, nunca han sido abordados por ladrones en persona, no dejan de pensar en qué momento un caso como ese podría darse, ya que “nosotros llegamos muy tampoco y hemos visto a habitantes de calle alrededor del coliseo y en la parte de atrás a jóvenes consumiendo drogas, es un ambiente complejo”.