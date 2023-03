Hasta con un brujo estaban buscando a alias Siopas: estas son las hipótesis sobre su muerte

El mes pasado algunos investigadores que tenían como misión estar al tanto de los movimientos de alias Siopas, el segundo hombre al mando del Clan del Golfo, escucharon en medio de una interceptación telefónica algo que los dejó impactados: la madre del delincuente estaba buscando un brujo para saber si su hijo estaba vivo o muerto.



La mujer se encontraba preocupada porque su hijo se encontraba desaparecido y no respondía a sus llamados tras ir a una reunión con otros cabecillas en la selva del Chocó. Luego de esta llamada los agentes de inteligencia iniciaron, por todos los medios posibles, la búsqueda de Wilmer Antonio Giraldo, conocido en el mundo criminal como ‘Siopas’.



La búsqueda terminó el pasado miércoles cuando los bomberos del municipio de Dabeiba, Antioquia, hallaron el cadáver de un hombre en una carretera. El cuerpo tenía varios impactos de bala en la cabeza, pecho y el cuello. Portaba botas pantaneras, un buzo negro y pantalón verde. Luego de los cotejos de las huellas dactilares se determinó que era ‘Siopas’.



Lea Además: Desarmaban carros en cuatro horas: Policía desmantela dos 'desguazaderos' en Cali

¿Quién está detrás del homicidio?

La historia detrás de la muerte de ‘Siopas’ estaría relacionada con el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, pues el criminal tendría dudas sobre la posibilidad de acogerse a una ley de sometimiento para ser detenido, entregar su fortuna y las rutas del narcotráfico, motivo por el que habría tenido diferencias con los otros líderes de la organización.



Algunas fuentes de inteligencia dicen que este hombre habría intentado montar un grupo paralelo al Clan del Golfo y ya tenía listos algunos hombres que lo integrarían y armamento, intenciones que conoció ‘Chiquito Malo’ por lo que le habría tendido una trampa citándolo a una reunión para asesinarlo.



Otra hipótesis es que ‘Siopas’ tenía el manejo de las economías ilícitas que gestionaban sus 600 subalternos y no fue claro con los dineros que ingresaban. Investigadores cercanos al proceso indicaron que Wilmer Antonio Giraldo no fue claro con las cuentas y eso despertó la furia en el resto de la organización.



Una deuda de más de mil millones de pesos sería la más alta que tendría ‘Siopas’ con sus superiores, quienes le pidieron pagarla para cubrir los intereses de la estructura, pero no les cumplió.



Lea También: Lo que se sabe del ciudadano mexicano que habría sido asesinado en Calima El Darién

Implicaciones de la muerte

“Después de estudiar el conflicto armado y cuando no hay fuentes directas porque ni al interior del grupo saben bien qué fue lo que pasó, he llegado a la conclusión de que cualquier hipótesis es válida. Es algo similar a lo que les pasó a los Castaño, grupo en el que hubo una fractura interna por lo que pensaban los cabecillas”, aseguró Néstor Rosanía,

experto en temas de conflicto y seguridad nacional, y añadió que el Clan del Golfo no depende de una sola persona, pues mientras el negocio esté facturando no importa quien esté al mando. “Ellos cada vez son más descentralizados porque tienen muchos negocios”, dijo.



Para Jhon Marulanda, coronel de la reserva activa del Ejército, este tipo de confrontaciones internas son normales en los grupos ilegales. “Siempre cuando un jefe deja la posición, como ocurrió con ‘Otoniel’, queda un vacío de poder que es inmediatamente ocupado por otra persona. Lo que está pasando en el Clan del Golfo está dentro de la dinámica normal que tienen este tipo de organizaciones”, explicó.



Alias Chiquito Malo, a quien se le señala de asesinar a ‘Siopas’, tiene una formación militar y ha sido uno de los criminales que más ha ido creciendo. Perteneció mucho tiempo a las Farc y, debido a que los grandes cabecillas del Clan del Golfo fueron cayendo, pudo llegar al mando del grupo.



“Lo que nos cuentan las personas que están al interior es que él tiene clara la información del negocio en términos de rutas, movimientos de químicos y sabe muy bien cómo funciona la organización”, contó Rosanía.

“Puede ser que los altos mandos quieran negociar una pena con el Estado y salvar un dinero en el marco de la Paz Total, pero los que están más abajo todavía tienen aspiraciones de montar su propia fortuna y manejar sus negocios. Eso puede estar pasando con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc”, finalizó el experto.