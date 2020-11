Willington Ortiz denunció que fue víctima de robo en Bogotá

Álvaro José Carvajal Vidarte

Willington Ortiz, leyenda del fútbol colombiano, denunció este jueves que fue víctima de ladrones que lo abordaron en Bogotá, al frente de su restaurante en el barrio Prado Veraniego.



El ex jugador de América, Deportivo Cali y Millonarios dijo a Blu Radio que los hechos sucedieron sobre el mediodía, cuando fue abordado por hombres que portaban un arma de fuego y se hicieron pasar por policías vestidos de civil.



"Me llaman de un carro y yo me acerco. Me empiezan a decir que había habido un robo, o algo así por el estilo. Entonces un tipo me agarra y me dice que le dé el dinero. Me sacó la cadena. Yo tuve que sacarle la plata y entregarla", dijo el viejo 'Willy' a la emisora.

El exfutbolista se mostró contrariado por la situación, y dijo que los delincuentes "ya quieren secuestrar a la gente, buscar dinero como sea, y como no les sucede nada (judicialmente) hacen de las suyas. Es una dificultad para el ciudadano y personas de bien".



La inseguridad en la Capital de la República preocupa a sus habitantes. Durante el pasado mes de octubre se registraron 6.804 hurtos a personas en la ciudad, cifra que disminuyó en comparación con el mismo mes del año anterior; pero también 328 hurtos de vehículos y 910 hurtos de bicicletas, números superiores a los de 2019.



Por otra parte, Ortiz, gloria de la selección Colombia de fútbol entre la década de los 70 y los 80, es el segundo deportista colombiano reconocido en denunciar un atraco en la última semana.



El pasado martes, la medallista olímpica Jackeline Rentería relató que fue atracada por hombres armados que la amenazaron con arma de fuego mientras ella se movilizaba con su esposo y su pequeña hija en el sur de Cali.