Video: ¡Ni las iglesias se salvan! Escalaron una parroquia en Cali y robaron letras de bronce

Cada vez son más frecuentes las denuncias de robos en la capital vallecaucana. Ni las iglesias de Cali se salvan de la delincuencia, o al menos así ocurrió en la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada entre los barrios Guayaquil y Junín.



Tres hombres escalaron los muros de la infraestructura externa del templo y se llevaron 17 letras de bronce que formaban el nombre de la parroquia. Según se conoció, el párroco llamó a las autoridades y se logró la captura de uno de los implicados.



En video quedó registrado el momento en el que el hombre baja del muro y es detenido por uniformados. El hecho ocurrió a plena luz del día y los sujetos utilizaron hasta una escalera para cometer el hurto.



"Un vigilante de cuadra se percató de que había una persona arriba, me llamó y yo bajé, ahí pude ver que alguien estaba en la cima de la torre. La Policía vino, lo capturó y me decían que eran tres pero que los otros lo habían dejado", contó el padre Nelson Rodríguez.



Con ayuda de los habitantes del sector, han recuperado algunas de las letras de bronce que fueron hurtadas y que, al parecer, los delincuentes perdieron cuando trataban de huir.



"Me están recuperando las letras, ya me han traído cinco de las 17 que se robaron, seguimos buscando las otras", señaló el sacerdote.



🎤En este punto y hora policías en Cali bajan a persona q presuntamente hurtaba letras a una iglesia de la capital Vallecaucana pic.twitter.com/tFBgqwuIZ0 — LUIS DELGADO (@FEDEL78) October 4, 2022