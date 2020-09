Venganzas e intolerancia ciudadana, entre causas de homicidios del fin de semana

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego del fin de semana pasado, donde hubo 19 homicidios en Cali, varios sectores mostraron su preocupación por lo que pueda ocurrir en el resto del mes de septiembre, históricamente violento en la ciudad.



De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, entre los asesinatos del primer fin de semana de este mes, estuvo el de una mujer de 30 años, quien perdió la vida a manos de su padre, en medio de una discusión en el barrio El Rodeo.



Asimismo, el informe de las autoridades indicó que entre las personas que fueron ultimadas los más jóvenes fueron un hombre y una mujer de 20 años, cuyos homicidios fueron cometidos con arma de fuego. Además, se reportó que solo el día domingo se registraron nueve muertes violentas en la ciudad.

Ante los hechos reportados, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, afirmó que las causas principales de estos están relacionadas a casos de venganza e intolerancia ciudadana.



“Este fin de semana fue desbordado en muchos sentidos, este tema del homicidio fue bastante complejo, tuvimos 19 asesinatos reportados, en su mayoría son muertes violentas que tienen que ver con vendettas y ajustes de cuentas, hay otro tema que tiene que ver con intolerancia”, dijo.



De igual manera, Rojas enfatizó en que la Alcaldía, en cooperación con la Policía, el Ejército y la Fiscalía, continúan realizando operativos que permitan capturar y judicializar a los responsables de los comportamientos delincuenciales que se han registrado en los últimos días.

“Las estructuras criminales de Cali tienen un afán de retornar a sus actividades cotidianas de crimen en la ciudad; fue un fin de semana muy complicado, pero no vamos a bajar la guardia, vamos a continuar con los operativos, con las capturas y con los procesos de judicialización ejemplar a personas que tienen por vocación dedicarse al crimen en la capital del Valle”, dijo el funcionario.

En lo que va corrido del año, 692 personas han sido asesinadas en la ciudad de Cali, de las cuales, 57 fueron mujeres. La Fiscalía clasificó 16 de estas muertes como feminicidios.

Al tiempo, sobre el tema de los homicidios del fin de semana en Cali, Andrés Nieto, analista en seguridad de la Universidad Central, explicó que el compromiso ciudadano y la autorregulación son fundamentales en los procesos de seguridad de la ciudad, porque los conflictos pequeños le están quitando tiempo a las autoridades policiales, que luchan contra el crimen y la delincuencia.



“No podemos tener a la Policía al lado de cada ciudadano para que se comporte, para que cumpla unas medidas mínimas de protección consigo mismo y con los otros; si seguimos haciendo que sean los policías y las autoridades quienes tengan que regular eso estamos perdiendo tiempo y unidades que son valiosas para la lucha contra el crimen y el delito, sobre todo en situaciones que otras autoridades pueden mediar”, argumentó el experto.



Del mismo modo, el concejal Harvy Mosquera coincidió con Nieto en que la Policía no debe estar detrás de las personas verificando que cumplan con las medidas de bioseguridad y además acotó que la ciudad necesita ser intervenida socialmente.



“Mientras sigamos ocupando a la Policía en tareas que son responsabilidad ciudadana, la delincuencia seguirá ganando terreno. Cali requiere de la conformación de un grupo élite que se encargue de desmantelar las bandas criminales, que opere contra el crimen organizado; además, claro está, se requiere de una intervención social robusta y sostenida en el tiempo”, ratificó el cabildante.

Ante el cuestionamiento sobre las causas por las cuales la seguridad se vio afectada este fin de semana, el concejal Roberto Rodríguez se pronunció sobre las cifras de homicidios, el comportamiento de la ciudadanía y habló sobre la activación económica de la ciudad.

Para el fin de semana de la celebración de Amor y Amistad, entre el 18 y el 20 de septiembre, las autoridades aumentarán los controles de seguridad en la ciudad.

“Los hechos registrados de inseguridad no solo tienen que ver con la gran cantidad de homicidios, sino también con los hurtos. Si no se toman los correctivos y se disponen medidas de control, lo vivido este fin de semana, esos actos de irresponsabilidad serán el día a día de aquí en adelante. Convocar a ‘agüelulos’, a reuniones masivas e incentivar el consumo de trago o de droga no es el camino correcto en estos momentos donde estamos cerca de reactivar una ciudad en su economía”, expresó Rodríguez.



Por su parte, Adalberto Sánchez, director del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, aseveró que aunque la percepción ciudadana es que las cifras de homicidio e inseguridad han aumentado, las estadísticas demuestran lo contrario.



“Cuando uno mira comportamientos de lo que ha sido el histórico de la ciudad, no es muy diferente a lo que aconteció en años anteriores; mirando el contexto con el año pasado, es decir, si comparamos 2019 y 2020, tenemos una disminución con respecto a ese periodo de enero a septiembre. Hay una variación que puede ser más o menos del 11%. La percepción ciudadana está asociada no solo al homicidio, sino también a situaciones como el hurto”, argumentó Sánchez.



Igualmente, el también docente de la Universidad del Valle insistió en que es necesario que la capital del Valle cuente con más unidades policiales que contribuyan a la seguridad de los caleños y de los visitantes.

“Para nadie es un secreto que el pie de fuerza que tenemos es insuficiente para la densidad de población y para las tasas e indicadores de seguridad, el Gobierno Municipal debe seguir solicitando al Gobierno Nacional ese aumento del pie de fuerza policial y una mayor tecnificación, porque no solo es traer más policías, es ofrecerles las herramientas tecnológicas para poder responder al momento las situaciones de seguridad y convivencia; eso ayudaría a corto plazo a mitigar el evento que tenemos de inseguridad”, finalizó el experto.

Más información

Según el Observatorio de Seguridad de Cali, hasta el 6 de septiembre, el año 2020 ocupa el primer puesto con menor numero de homicidios desde 1993.



Con relación al periodo comparado, el 2020 presenta una disminución de 58 casos de homicidio.



Durante el presente año se han presentado 23 asesinatos en la zona rural de la ciudad.