Tía de Sara Sofía Galván recibió información de su paradero, la niña estaría en Bucaramanga

Erika Mantilla

Xiomara Galván, tía y acudiente de Sara Sofía Galván, la niña de dos años que desapareció a finales de enero y cuyo caso mantiene en vilo al país, contó que hace una semana recibió una llamada en la que le indicaron que la menor estaría en Bucaramanga. Le advirtieron que pretenden salir de Colombia con ella, por la frontera con Venezuela.



Aseguró que las autoridades tienen conocimiento de esta situación y manifestó su preocupación afirmando que no ve celeridad en la investigación.



"La semana pasada recibí una llamada y me dio muchísima más esperanza de la que tenía, porque siempre he sentido que la niña no está muerta. Esa persona afirma que (Sara) fue vendida en Bogotá por $2 millones, y que la tenían en Bucaramanga. Al parecer, la iban a sacar del país por la trocha", explicó Galván en este martes.



La mujer expresó su preocupación y dijo que no entiende porqué al tratarse de un caso tan importante, aún no se ofrecen recompensas por información sobre el paradero de la niña.



También asegura que no pierde la esperanza de encontrar a Sara con vida, por eso insiste en el llamado a las autoridades a cargo de la investigación.

Sobre la desaparición



El caso de Sara Sofía fue denunciado inicialmente por su tía, Xiomara Galván Cuesta. La mujer reportó su desaparición, luego de no poder contactarla a través de su hermana, desde mediados de enero, luego se difundió masivamente porque Galván sentía que la investigación de las autoridades no avanzaban.



Sara Sofía nació el 30 de marzo de 2019. La situación económica de su madre nunca fue la mejor y no sabía quién era el padre de la niña. Aunque su familia la apoyo durante tras el nacimiento de Sara, en septiembre u octubre de 2020, la mujer decidió irse de la casa a vivir con una amiga. La niña se quedó viviendo con la familia de Carolina Galván.



"Desde que la niña nació, Carolina no mostró afecto con ella, no tenía ese rol de mamá, no estaba pendiente de su hija", aseguró Xiomara en una entrevista a Bluradio.



Cuando Carolina volvió a llevarse la ropa, Xiomara le reclamó porque en el jardín a donde asistía Sara Sofía, la tenían en seguimiento por sus descuidos. Ella no dijo nada, pero unas semanas después se llevó la niña, en principio por un fin de semana. Posteriormente, empezó a evadir con pretextos la solicitud de su hermana de que regresara con ella.



El 23 de enero Carolina le confesó a Xiomara que se va a quedar con la niña y Xiomara habla con la menor por última vez.



El 29 de enero una profesora de Sara le cuenta a Xiomara que Carolina y un hombre llamado Nilson Díaz reclamaron el bono de alimentación, pero que no llevaron a la niña argumentando que estaba bajo el cuidado de otra persona. Esta situación fue la primera alerta de la tía.



El 18 de febrero una mujer conocida de Carolina llamada Marisela, contactó a Xiomara y le dijo que su hermana estaba trabajaba en el sector de Corabastos como prostituta.



Además, afirmaba que Carolina aseguró que la niña había muerto, después de comer un plato de lentejas y quedarse dormida. Según la madre de la menor, luego de tres horas, cuando fue a despertarla, encontró a la niña sin vida. Xiomara, sin embargo, no cree esa versión y señala que Carolina inventó lo anterior para ocultar que la entregó a cambio de dinero.



Esa declaración fue corroborada en medio de una entrevista que Marisela concedió a Bluradio. Ella sostiene que Carolina contó que al verla muerta, ella y Nilson, se llenaron de miedo y la metieron en una bolsa y una caja y la arrojaron al río Tunjuelito.



Con esta versión, la tía de Sara se fue para Patio Bonito a buscar a Carolina y la llevó al CAI del barrio, para que le contara su versión a la Policía.



"Al principio creí que ella tenía la niña escondida y no quería dejar que yo la viera. Los policías hacen la entrevista y cuando salen me informan que ella había dicho lo mismo, que la niña estaba muerta".



El 19 de marzo la mamá de Sara fue imputada por el delito de desaparición forzada agravada y enviada a la cárcel, al igual que su compañero sentimental, Nilson Díaz, quienes siguen vinculados a la investigación.

