Suspenden imputación contra vinculados en fuga de 'Matamba' porque el abogado salió de la reunión

La audiencia de imputación contra el capitán de la Policía, Luis Duque Casas, y Édgar Munévar Castillo, conocido como el ‘Caballista’, involucrados en la fuga de Juan Lárrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, se aplazó cuando llevaba cerca de una hora de iniciada, porque el abogado de uno de ellos se desconectó de la diligencia y no volvió.



Esto sucedió luego de que se presentará una falla en la conexión, que aprovechó el abogado José Gabriel García, apoderado de alias el ‘Caballista’, quien se encontraba en la sala de capturados y al parecer tenía problemas de conexión, para salir con destino a su oficina, pero pasada media hora no regresó, por lo que el juez tuvo que suspender la diligencia.



“Ante el hecho de que el juzgado tiene que atender otra diligencia y que en este evento el doctor José Gabriel García se apartó del sitio desde donde está atendiendo la diligencia y hasta el momento no retoma conexión con el Juzgado, y que no puede quedar este juez supeditado a que en algún momento del día se vuelva a conectar, pues se ve abocado a suspender el desarrollo de la audiencia", explicó el juez.



La diligencia se retomará este jueves en horas de la mañana. En la mañana de este miércoles, este mismo juez legalizó la captura de ambos, por estar involucrados en la fuga de ‘Matamba’ de la cárcel la Picota de Bogotá.



Ambas personas fueron capturadas este martes en la capital. Según la Fiscalía, el ‘Caballista’ fue detenido pasadas las 2:00 de la tarde de este miércoles, cuando se movilizaba en un vehículo por la localidad de los Mártires. En su poder tenía más de siete millones de pesos, armas de fuego y carnets de una empresa de seguridad en los que decían que trabajaba como escolta, lo cual no sería verdad.



“De lo que este delegado ha logrado verificar en el transcurso de la investigación, esta información no corresponde. Este no se dedica a ser escolta, sino a actividades delictivas y esas armas de fuego pueden ser utilizadas en otras actividades delictivas”, dijo la Fiscalía durante la audiencia.



Por su parte, el capitán Duque Casas fue arrestado en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.