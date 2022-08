Siguen los ataques del Clan del Golfo; reportan hostigamiento contra estaciones en Antioquia y Chocó 

No cesan los ataque del Clan del Golfo contra la fuerza pública. El último hecho se presentó en el Bajo Cauca antioqueño, donde la estación de Policía de Cáceres fue atacada por sujetos desconocidos que lanzaron una granada.



De acuerdo con las autoridades, sobre las 9:00 a.m. de este martes 2 de agosto, la comunidad de dicho municipio vivió momentos de angustia al escuchar una rafaga de disparos.



Lea además: Dos personas fueron asesinadas en la cancha de fútbol del barrio 12 de octubre de Cali



Cabe recordar que el pasado martes 26 de julio, se había registrado en Cáceres un hostigamiento contra la misma estación, donde sin mediar palabras los uniformados fueron atacados.



Por otro lado, en el municipio de Riosucio, Chocó, sujetos desconocidos arrojaron una granada contra la estación de Policía afectándole así las paredes, puertas y ventanas.



Lea también: ¿Por qué son tan violentos los fines de semana en Cali? Esto responden las autoridades



Se debe mencionar que en los ataques del Clan del Golfo en Antioquia y Chocó no resultaron personas heridas.