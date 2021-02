Revelan video de presunto cabecilla de disidencias de las Farc en Venezuela

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un video conocido este miércoles revela lo que sería la presencia de los cabecillas de las disidencias de las Farc en territorio venezolano, al parecer, con el conocimiento y el permiso del Gobierno de Nicolás Maduro.



En el clip de poco más de dos minutos se ve a un hombre que se identifica como miembro "de las Farc-Ep" ante un grupo de uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.



El presunto guerrillero asegura que no va a responder si le disparan y los reta a hacerlo, asegurando que "van a matar a un revolucionario".



"Mátenme. Mátenme, hermanos, y ustedes quedan contentos: matamos a un guerrillero de las Farc-Ep, un revolucionario", dice a los uniformados.

El hombre insiste en decirle a los militares que "si quieren disparar, disparen".



"Primero me llevan muerto que yo deponer las armas. Yo no soy un delincuente, si yo fuera un delincuente ustedes me dirían: es que por acá la gente tiene quejas suyas", dice el sujeto.



El uniformado de la GNB que graba el video solo atina a decir "se arrestió (sic) la guerrilla", mientras el presunto guerrillero sigue hablando.



"Dispárenme, hagan lo que quieran. Si encuentran droga ahí, captúrenme", dice el hombre. Cuando le cuestionan por qué porta armamento, el sujeto da a entender que están en territorio venezolano con el beneplácito del Gobierno de Maduro y su ministro de Defensa.



"¿Quién manda acá? El Gobierno. El día que a usted le digan, en una circular (...) 'la guerrilla que se vaya de Venezuela', nos vamos", afirma.



Las autoridades tratan de establecer la fecha y el lugar de grabación del video.



Según Blu Radio, el metraje habría sido grabado recientemente en el estado Apure; sin embargo, El Tiempo asegura que los organismos de inteligencia tendrían la hipótesis de que se podría tratar de alias 'el Loco Iván', abatido en noviembre pasado por militares venezolanos.

