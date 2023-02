Miembros de la primera línea recluidos en diferentes cárceles por presuntos delitos cometidos en medio del estallido social en Colombia se declararon en huelga de hambre y piden que el Gobierno instale una mesa de diálogo para escuchar sus peticiones.



Así lo reveló el representante a la Cámara por el Valle, Alejandro Ocampo, quien aseguró que en dos centros penitenciarios del departamento alrededor de 16 personas privadas de la libertad entraron en huelga de hambre hace más de tres días.



"En Jamundí son seis, dos de ellos se cosieron la boca; en Palmira hay alrededor de 10 y hay otros en diferentes partes del país", señaló el congresista en diálogo con el espacio Mediodía Noticias, de Univalle Estéreo.



Ocampo contó que visitó la cárcel de máxima seguridad de Jamundí para verificar la situación de estas personas y constató que están en buen estado de salud. "Están bien, pero seguirán hasta que el Gobierno los escuche y se convoque a una mesa de diálogo", dijo.



Según el congresista del Pacto Histórico, "algunos de estos jóvenes están acusados ilegalmente y erróneamente. Nosotros estamos solicitando que liberen a varios, hay jóvenes que no tendrían por qué estar allí".



El también representante a la Cámara por el Valle, José Alberto Tejada, se refirió a la situación a través de su cuenta de Twitter y mencionó que las personas que se han declarado en huelga de hambre "están pidiendo atención jurídica, sanitaria, alimenticia y sicosocial, ya que aún no hay cambios en las medidas intramurales, casa por cárcel".



#ATENCIÓN 🚨 || ¿El gobierno va a permitir que los jóvenes capturados por el estallido social, hoy en huelga de hambre y con sus bocas cosidas, se enfermen con riesgo de muerte, pidiendo con desespero, su atención?



Abro hilo. ⬇️ — JOSÉ ALBERTO TEJADA E. (@joaltejada) February 27, 2023



De acuerdo con un comunicado publicado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, privados de la libertad en las cárceles de El Barne, Boyacá, y Acacías, Meta, también se han declarado en huelga de hambre, desde el pasado 14 de febrero.