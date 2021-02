Erika Mantilla

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 26 años de prisión en contra de José Miguel Narváez, exdirector del DAS, como determinador del asesinato de Jaime Garzón en 1999.



El alto tribunal estudió la demanda de casación interpuesta por el defensor de Narváez Martínez en contra de la sentencia emitida en julio de 2019, expedida por el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se confirmó la condena por homicidio.



En la respuesta a la demanda, el alto tribunal aseguró este viernes que no hubo violación de garantías fundamentales como lo hizo ver la defensa de Narváez Martínez, quien adujo que ni la Fiscalía, ni los jueces de primera y segunda instancia establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que el exdirector del DAS instigó a Carlos Castaño para asesinar al comunicador.



Para la defensa de Narváez estaba claro que las autoridades judiciales no pudieron probar que este fue determinador en la muerte de Garzón, sin embargo, la Corte no le dio la razón.



En su momento, el Tribunal declaró que el exdirector del DAS indujo al exjefe paramilitar a ordenar el asesinato Garzón Forero, ocurrido a las 5:45 a.m. del 13 de agosto de 1999 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá.



El asesinato de periodista se registró durante el recorrido que hacia en su carro cuando se dirigía a las instalaciones de Radionet donde laboraba. El humorista fue impactado en varias ocasiones por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

