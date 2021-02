Juan Felipe Delgado Rodriguez

En respuesta a las últimas denuncias de hechos de violencia y enfrentamientos entre bandas criminales, la Fiscalía anunció que a la fecha se lograron judicializar a 76 presuntos integrantes de organizaciones criminales en Buenaventura.



El equipo especial designado por el ente acusador impactó a las estructuras 'La Local', 'Los Shotas' y 'Los Espartanos', con injerencia en varias comunas del puerto vallecaucano.

Los capturados fueron procesados por delitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana, como lo son: concierto para delinquir, extorsión, homicidio agravado, hurto, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos, entre otros.

Alias 'Maca', sería un presunto integrante de la banda delictiva 'Los Chotas'. Especial para El País

Durante 30 allanamientos coordinados por un fiscal, con apoyo de la Armada Nacional y la Policía Nacional, se logró incautar armamento, sustancias estupefacientes y material de intendencia:



- 24 revólveres calibre 38 con su munición

- 5 subametralladoras Miniuzi 9 milímetros con sus proveedores

- 10 fusiles R-15

- 17 pistolas 9 milímetros con sus proveedores y munición

- 3 escopetas

- 9 granadas de fragmentación

- Un lanzagranadas

- 1.192 cartuchos para armas de diferentes calibres

- 16 equipos de comunicaciones

- 500 kilos de cocaína y una tonelada de marihuana

Disidencias de 'La Local' se disputan Buenaventura

Rubén Jiménez, concejal de Buenaventura, le comentó a El País que el origen de la mayoría de las balaceras, hurtos y homicidios obedecen a enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el control de tráfico de estupefacientes.



"Finalizado el año 2020 se incrementó el tema de homicidios por enfrentamientos entre dos grupos que pertenecen a la banda 'La Local', se trata de bandas conocidas como 'Los Espartanos' y 'Los Shotas', que luchan para tener el control de Buenaventura", dijo.



De acuerdo con el cabildante, estos grupos han sido los responsables de varios homicidios, extorsiones a comerciantes y robos de lanchas, por las que luego piden el 'rescate' y aunque los propietarios pagan el dinero que les piden, les regresan solo la lancha y ellos se quedan con el cargamento.



"La seguridad en el territorio es responsabilidad de la Administración Local. Según ellos había que esperar a que entre ellos se mataran para que quedara uno solo con el control y la otra es que el Gobierno Nacional solucione el tema con incremento de pie de fuerza; o sea, una permisividad institucional impresionante", dijo.



Debido a el aumento de la violencia, según el concejal, más de 30 familias salieron, en la últimas horas, de sus hogares en los barrio Juan XXIII, Litoral, Caguán, El Otoño, La Unión y Buenos Aires I y II.



En la noche de este miércoles, habitantes del sector de Juan XXIII reportaron que hubo una balacera y una explosión de artefactos tras enfrentamientos entre grupos armados.

Por su parte, Edwin Patiño, personero de Buenaventura, resaltó otra información muy importante que están enfrentando los habitantes del distrito portuario, el reclutamiento y la desaparición de los jóvenes.



El personero dijo a la W Radio que, actualmente, él tiene la denuncia de 18 personas desaparecidas, entre ellas la mayoría son adolescentes que se presume son reclutados por las bandas criminales.



“Los jóvenes desaparecidos o son sumados a las filas de esas bandas criminales o los encuentran asesinados en los manglares, y por eso la gente prefiere irse”, describió Patiño. Pero, según el personero muchas denuncias no están registradas, “tengo un sin número de personas desaparecidas, niñas de 16 o 17 años que están desaparecidas y que los familiares no colocan la denuncia porque los bandidos los amenazan”.



Aseguró que por esta razón están solicitando una “mesa humanitaria”, para que el Gobierno nacional llegue a la zona y pueda ayudar a los habitantes del distrito que se están desplazando a manera de “ping pong”, según Patiño, porque llegan a un lugar y tienen que irse de ahí también porque llegan enfrentamientos.



Además, denunció que a lo largo del año han asesinado a cerca de 30 personas en estos enfrentamientos; sin embargo, “esos números no los tienen las autoridades, esos números los tenemos en el despacho porque los habitantes del distrito no denuncian este tipo de hechos, por miedo”.