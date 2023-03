¿Quiénes son los invasores de los predios de cañicultores en el Cauca?

Muchas son las especulaciones que han salido alrededor de los ataques que se han vivido en predios de cañicultores en el Cauca. Decenas de invasores han irrumpido en estas tierras utilizadas por la industria del azúcar con el fin de establecerse de manera permanente.



Edison Samudio, uno de los trabajadores de la finca Ucrania López, la cual fue atacada en la mañana del pasado 6 de febrero, explicó que estos grupos inicialmente estaban conformados por indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, pero que ahora se han sumado las Reservas Campesinas, Campesinos sin Tierras, otros que se hacen llamar ‘los Desalambrados’ y hasta migrantes.



Al ser preguntados, los habitantes de este sector del norte del Cauca afirmaron no saber quién o quiénes están detrás de estas invasiones, se estima que las tierras afectadas por esta problemática oscilan entre las 9000 y 10000 hectáreas, las cuales fueron abandonadas y que, en el mejor de los casos, son utilizadas por el ganado.



Algunas personas de la zona, afirman que estos invasores son pagos, entre $40.000 y $50.000 estarían recibiendo los presuntos atacantes de los predios.



Lo único cierto, es que no hay un avance significativo en la mesa de negociación, los habitantes y trabajadores del sector, viven con miedo pensando que podría ser de sus vidas y la de sus familiares. Incluso, afirmaron que, debido a la situación, han optado por esconder sus vehículos cuando llegan a su lugar de trabajo, pues “las escondemos para que no nos la quemen y para tener como huir en caso de que nos ataquen. Todo el tiempo estamos mirando quién viene, si se acerca alguna persona pensamos que son ellos, es algo aterrador”, afirmó Enrique Lara, trabajador de una de las haciendas.