¿Quién es William Salamanca, el nuevo director de la Policía Nacional?

Tras el sorpresivo retiro del general Henry Sanabria de la dirección de la Policía, el Presidente Gustavo Petro nombró en su reemplazo al general retirado, William Salamanca, quien venía desempeñándose como cónsul general en Miami, EE.UU.



Salamanca, nacido en Úmbita, Boyacá, es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en relaciones internacionales y seguridad integral; maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, entre otros títulos.



En la Policía estuvo durante más de 30 años, en donde alcanzó a desempeñarse como inspector general, director de Seguridad Ciudadana, director de tránsito y transporte, y comandante de Región 4 de Policía, que abarca los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca.



Lea además: No es 'ficción': los robos a personas en Cali aumentaron un 16 % en el primer trimestre del 2023



A lo largo de su carrera policial Salamanca es recordado porque fue testigo de una investigación disciplinaria por un caso de corrupción en la contratación de unas casas fiscales de San Luis, Tolima, contra el entonces director de la Policía, Óscar Atehortúa.



Durante esta investigación, la Procuraduría tuvo en cuenta el testimonio de Salamanca, quien aseguró que sostuvo una tensa reunión con Atehortúa.



“Él me dijo ‘se me sale ya de la oficina’, y yo, ‘no mi general, ¿por qué me voy a salir de su oficina?’, ‘ Se me va ya de vacaciones’. ‘Mi general, ¿por qué esa decisión es suya? Aún quedó más sorprendido si yo ya disfruté de vacaciones, las disfruté en junio del año pasado. Y usted ahora me da la orden que yo salga con vacaciones cuando le acabo de mencionar que estoy adelantando investigaciones graves contra la corrupción en la Policía y que hay una sociedad colombiana que exige que se luche contra la corrupción’”, relató Salamanca.



Al final, el exdirector de la Policía, Óscar Atehortúa fue absuelto por la Procuraduría.



Llama la atención que en una reciente columna, Salamanca afirmó que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad nacional y que se debe reorientar el modelo de vigilancia por cuadrantes, fortalecer la inteligencia y la investigación criminal e implementar una transformación tecnológica en el interior de la Policía.



Lea también: La zozobra que las banderas del ELN están generando en las carreteras del Valle





“No hay razón distinta a que

terminó un ciclo”



El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que la salida del director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, de su cargo no se dio por sus creencias religiosas, como aseguraron algunas fuentes.



“En relación con sus creencias religiosas, el propio Presidente le dijo al país con mucha claridad que respetamos la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, no solamente del general Sanabria, de todos los miembros de la institución y de todos los colombianos y las colombianas, no hay ninguna razón diferente a la terminación de un ciclo, a comenzar un nuevo ciclo con el general retirado Salamanca”, expresó Prada.



El ministro además aseguró que tiene gratitud con la gestión del exdirector de la Policía Henry Sanabria.



“Absoluta claridad, no tenemos sino gratitud por la dedicación, el trabajo que hemos realizado durante ocho meses con el director Sanabria y la subdirectora Yackeline al frente de la institución, en la labor que realizamos en Los Pozos, hicimos un trabajo que salvó la vida a 78 miembros de la institución”, expresó Prada.



El Ministro del Interior aseguró, asimismo, que el nuevo director de la Policía, general William Salamanca, es una persona con todas las capacidades.



“Es un hombre de mucha confianza del Presidente, un hombre muy querido y respetado de la Policía y creo que es una decisión que nos alegra a todos”, afirmó Prada.



El Ministro concluyó: “Hay una nueva etapa que nace hoy y que se tiene que conectar de la mejor manera posible a algo que el general Sanabria ayudó a construir, estando en campaña (Salamanca) nos ayudó de manera muy cercana a construir el concepto de seguridad humana”.”

"A Dios le confío la Policía"

A través de su cuenta de Twitter, el exdirector de la Policía Nacional general Henry Sanabria, quien fue relevado de su cargo este miércoles por orden del presidente Gustavo Petro, agradeció a Dios y al Gobierno haber liderado esta institución durante estos ocho meses.



“Mi partida con el ‘adiós’: A Dios confío mi alma, a Dios confío mi historia, a Dios confío a los míos, a Dios confío a los residentes en Colombia, a Dios confío a las fuerzas militares, a Dios confío a la Policía Nacional y a Dios confío todo”, escribió Sanabria.