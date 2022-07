¿Qué viene para la Segunda Marquetalia con la presunta muerte de Iván Márquez?

Luciano Marín Arango, conocido con el alias de ‘Iván Márquez’, sería el cuarto y último de los grandes jefes de la Segunda Marquetalia asesinado en Venezuela, país que ha sido considerado como el fortín de estos grupos armados en la frontera, en lo que podría ser una sangrienta guerra contra las disidencias comandadas por Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’.



Márquez, quien llegó hasta el Congreso de la República tras la firma de la paz en 2016, habría muerto el pasado fin de semana en territorio venezolano, hasta dónde habría llegado tras apartarse de la vida civil y volver al monte en lo que se conoció como las disidencias de la Segunda Marquetalia, en una nueva lucha armada que arrancó el 29 de agosto de 2019.



Sus aliados en este nuevo trasegar por la vida criminal fueron Seuxis Paucias, alias ‘Jesús Santrich’, Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’; y Hernán Darío Velásquez, alias 'el Paisa’, muertos también en enfrentamientos en el vecino país. Por eso, su presunta muerte ha traído opiniones diversas sobre el futuro de esta guerrilla.



Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, explica, por ejemplo, que aunque la muerte de ‘Márquez’ sí representa un gran golpe para este grupo armado, el funcionamiento de este no se verá afectado.



“La Segunda Marquetalia va a seguir operando, porque finalmente es una estructura que se dedica a lo que se llaman portafolios de economía ilegal. Esto quiere decir que no viven únicamente del narcotráfico, sino que también de la minería ilegal, del tráfico ilegal de madera, entre otros. Entonces son organizaciones que generan mucho volumen de dinero mensualmente y eso hace que independiente de quién está al mando la organización puede seguir operando, porque es autosostenible y autofinanciable”.



Así mismo, Rosanía dice que la Segunda Marquetalia va a seguir operando sin importar que llegue Gustavo Petro al poder, porque no tienen una plataforma política ni una coincidencia ideológica. “Porque estas organizaciones ya no tienen un objetivo como la toma del poder por la vía de las armas, como eran las viejas Farc, sino que el objetivo es la riqueza. Entonces la Segunda Marquetalia, independiente de quien haya llegado al poder, así hubiera sido Federico Gutiérrez o Gustavo Petro, va a seguir operando”.



Por su parte, el centro de investigación y análisis de crimen organizado, Insight Crime, considera, en primer lugar, que la muerte de ‘Márquez’ deja a la Segunda Marquetalia sin los principales comandantes que estuvieron en su conformación: ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, asesinados en diciembre de 2021, y ‘Jesús Santrich’ en mayo del mismo año, que la muerte de ‘Iván Márquez’ tendrá impacto principalmente en las aspiraciones políticas de la Segunda Marquetalia.



“Estas serían poco más que una farsa. Márquez y Santrich eran negociadores inteligentes, que ya habían negociado tanto con el Gobierno como con otras guerrillas. Tras su fallecimiento, ningún grupo criminal importante en Colombia tiene ambiciones políticas reales y prefieren dedicarse a maximizar las ganancias criminales”, dijo el centro de pensamiento.



Bajo esta línea, Insight Crime argumenta que la Segunda Marquetalia, ya debilitada, podría ser tomada por otro grupo. “El ELN está en condiciones de hacerlo en su territorio en el Norte de Santander y Apure. La cabeza del Comando Central (COCE) del ELN, Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito', podría estar bastante interesado en incorporar los restos de la Segunda Marquetalia a su organización, con el fin de solidificar aún más la influencia de su grupo en este lucrativo territorio fronterizo”.



Con este argumento coincide Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la Universidad Externado, quien explica que las dinámicas de supervivencia trascienden los liderazgos como el de Márquez. "Puede que terminen absorbidas por otras estructuras armadas", señaló.

¿Quién quedará al mando?

De acuerdo con fuentes de inteligencia, José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza', sería la persona que tomaría las riendas de la Segunda Marquetalia, si se confirma la muerte de ‘Iván Márquez’.



Este hombre fue miembro del Estado Mayor de las Farc, hizo parte del Proceso de Paz que adelantó este grupo armado con el Gobierno y, al igual, que ‘Márquez’ regresó a la clandestinidad a hacer parte de la ‘Segunda Marquetalia’.



Sin embargo, según Insight Crime, si esto se lleva a cabo es poco probable que logre reunir a las dispares células de las ex-FARC en una fuerza de combate. “Mendoza tiene su campo de experiencia en la costa Pacífica colombiana, y es difícil imaginar que logre continuar el legado de Márquez”, dice el centro de pensamiento.

¿Qué está pasando al otro lado de la frontera?

Analistas coinciden en que la muerte de estos grandes cabecillas en la frontera con Venezuela se debe a una guerra interna que se vive entre la Segunda Marquetalia y la Disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, por el control de las rutas, cultivos y negocios.



Agregan que a esta guerra se han venido adhiriendo más actores con el paso del tiempo. Es decir que, por ejemplo, la Segunda Marquetalia es apoyada por la Guardia Nacional venezolana al igual el ELN.



Los analistas agregan que Venezuela ya no es un espacio de retaguardia estratégica, porque ya no solo se esconden en el vecino país, sino que tienen fuerza militar.

¿Que se sabe de la muerte de Márquez?

Aunque la muerte de ‘Iván Márquez’ no ha sido confirmada, varias versiones existen al respecto. La primera de ellas indica que este habría caído en un operativo que se hizo en su contra por parte del también guerrillero ‘Iván Mordisco’, con quien tiene una disputa por el control de la ruta del narcotráfico.



La segunda de las versiones indica, según el diario El Tiempo, en el que se asegura que el atentado habría ocurrido a 25 kilómetros de una pequeña población llamada El Callao, muy distante de la frontera con Colombia, con complicidad de las Fuerzas Armadas Venezolanas.



El ministro de Defensa, Diego Molano, ha sido el último en pronunciarse sobre este tema en el país, al asegurar que informaciones de inteligencia indican que ha habido unos movimientos de tropa del Ejército Bolivariano para validar, o no, el asesinato de este cabecilla guerrillero.