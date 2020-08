Coronavirus: ¿Qué pasó con el plan de seguridad para deportistas en Cali?

Alejandro Cabra Hernandez

En las últimas semanas, en redes sociales han circulado videos con casos de robos en diferentes sectores deportivos de Cali, situación que tiene preocupadas a las personas que salen a realizar actividad física al aire libre durante esta época.



Por ejemplo, la semana pasada, dos residentes del oeste de la ciudad, mientras caminaban y trotaban, fueron abordados por tres personas en motocicletas, quienes les hurtaron los relojes con los que medían su actividad deportiva.



Una de las víctimas manifestó que desde hace quince años es de las personas que trotan a las cinco de la mañana y durante todo ese tiempo nunca había presenciado un hecho de atraco como el que vivió en El Peñón.



Por otra parte, Fabián Cardona, residente del barrio Valle de Lili, en el sur de Cali, logró huir hace unos días de dos ladrones que con un arma cortopunzante esperaban intimidarlo en horas de la tarde mientras trotaba.



Ante casos de este tipo, hace un mes la concejal Diana Rojas en una sesión ordinaria en el Concejo de Cali propuso el proyecto ‘Rutas Seguras’, con el propósito de que los caleños salgan a realizar deporte con el acompañamiento de las autoridades.



Rojas afirmó que posterior a la socialización de la propuesta, la Alcaldía creó la Comisión de Rutas Deportivas Recreativas por la Vida, en la que se comprometió a cubrir unas zonas prioritarias caracterizadas por ser de alta afluencia de deportistas. Sin embargo, a la fecha, ese plan no ha arrancado.



“La importancia de esta Comisión es que va a permitir intervenir los problemas, como los hurtos, de manera integral, haciendo seguimiento constante a los distintos procesos que se realicen, para tomar decisiones oportunas y garantizar ‘Rutas Seguras’ a los caleños”, acotó la cabildante.

Rojas aseguró que desde su curul tiene como proyección institucionalizar la Comisión Rutas Seguras para el Deporte, con el objetivo de que quede en el tiempo para la ciudad y no sea una iniciativa de un solo Gobierno.



“Por eso, en octubre, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Concejo, le apostaré a ese objetivo”, indicó Rojas.



La funcionaria enfatizó que ‘Rutas Seguras’ se realiza debido a las constantes denuncias en relación a hurtos hacia los deportistas.



Un informe de la Universidad Icesi dice que el 43% de los caleños evita realizar deporte en la calle porque siente miedo de los consumidores de drogas en espacios públicos, y el 26% por temor a ser víctimas de hurtos.



La Comisión también busca brindar un acompañamiento de la Policía en determinados horarios y días y, además, de acciones de la administración que generen espacios seguros como: mejora de la iluminación, recolección de basuras, poda de árboles, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, un trabajo social con habitantes de calle y el combate de la drogadicción y el microtráfico que ocurre en estas zonas.



Rojas adicionó que en Cali “durante la pandemia se ha percibido que el hurto a personas que practican deporte ha aumentado un 8%, y argumentó que eso pasa porque el ladrón reconoce los lugares y la poca presencia de autoridades, lo que hace más fácil que sean víctimas de los delincuentes. No hay nadie mejor informado que ellos”.



Y concluyó que “todos los días son atracados deportistas, situación que no puede seguir pasando en la ciudad. La Administración ya aprobó esta propuesta, necesitamos que la ponga en práctica cuanto antes por el bien de los caleños”.

¿Qué dicen las autoridades?

Al respecto, Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, explicó que “el Plan de Desarrollo 2020-2023 tiene un enfoque de seguridad ciudadana y para nosotros es muy importante que la comunidad se sienta segura y tranquila a la hora de salir a ejercitarse, es por esta razón que aplaudimos esta inquietud del Concejo, la cual compartimos y esperamos poder implementar pronto. Aunque ya se han venido haciendo acompañamientos”.



A su vez, el secretario del Deporte de Cali, Carlos Diago, dijo que se viene trabajando en “una estrategia para crear hábitos de estilo de vida saludable y la ocupación sana del tiempo libre, contribuyendo al cuidado del medio ambiente a través del comité Rutas Deportivas y Recreativas en el marco de la campaña de Guardianes de Vida. Y esto incluye el tema de la seguridad”.

Las rutas

Norte: Av. 2 N., costado del río Cali, entre el Parque del Avión y Cl. 70.



Sur: Parque de El Ingenio entre la Av. Pasoancho y la Cl. 25.



Oriente: Corredor Verde, Bulevar de la Cl. 72W entre Cras. 28 y 28 G.

Oeste: Ascenso al Cerro de Las Tres Cruces, Bocatoma del Río, Zoológico y Bulevar del Río.