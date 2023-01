Periodista de Q'hubo Bogotá fue víctima de acoso sexual en plena calle 

En las últimas horas, una periodista web del periódico Q’HUBO Bogotá, identificada como Andrea Castillo, fue víctima de un caso de acoso sexual, ocurrido en la localidad de Fontibón.



El hecho se presentó en la noche de este lunes 2 de enero, en el barrio La Rosita, mientras la mujer esperaba su transporte para dirigirse hasta su residencia, en Suba.



El acosador sexual aprovechó las calles solitarias y que la periodista se encontraba esperando el bus en un paradero y le mostró sus partes íntimas.



Lea aquí: Cierran por cinco días motel de Valledupar donde murió bebé de meses



La periodista, compartió el crudo testimonio de lo sucedido a través de las redes sociales, minutos después de presentarse el caso de acoso.

Relato de la periodista víctima de acoso

“Salí a las 7:15 p.m. y me fui caminando hasta el punto donde tomo mi bus de forma usual, en un paradero ubicado sobre la carrera 100, unos metros antes de llegar a la calle 26”, comentó Castillo.



“Cuando llegué al paradero, ya eran las 7:20 y me di cuenta que todo estaba muy solo y oscuro. Aparte de que la zona está muy mal iluminada, yo era la única persona que estaba esperando el Sitp en ese momento, y cuando volví a mirar el reloj ya eran la 7:32 p.m.”, continuó la periodista.



Andrea indicó que “ya estaba muy tarde, y de un momento a otro llegó un carro particular pequeño, de color azul oscuro, en el que iba un hombre, y se parqueó justo en frente de donde yo estaba en el paradero, y luego de frenar, bajó el vidrio y me comenzó a hablar“.



La comunicadora no alcanzó a comprender bien qué le dijo el hombre, quien tenía aspecto de aproximadamente 30 a 35 años, usaba una gorra, tenía barba y los ojos rasgados.

Caso de acoso sexual en Fontibón

“Del susto, comencé a retroceder unos metros y el hombre también lo hizo en el carro, quedando de nuevo frente a mí y me dijo que si sabía por donde se encontraba el centro de Fontibón, que estaba perdido y necesitaba llegar”, añadió la periodista.



Seguido a esto, Andrea le dijo al hombre que no tenía idea y volvió a caminar unos metros más para atrás y de inmediato el hombre hizo lo mismo con su auto.



“Me empezó a preguntar para dónde me dirigía, dónde vivía, y se ofreció a llevarme, a lo que yo le dije que no y, temerosa de la situación, seguía retrocediendo, pero el hombre también lo hacía al mismo tiempo desde su carro para quedar de frente a mí”, explicó la comunicadora.



A pesar de que Andrea no aceptó las invitaciones, el sujeto sin mediar palabra “encendió las luces en el interior del auto, se bajó los pantalones me mostró sus partes íntimas y se comenzó a masturbar frente a mí mientras me decía vulgaridades”, contó la víctima de un nuevo caso de acoso sexual en Bogotá.



“Yo sé que a usted le gusta, yo sé que usted quiere esto”, le dijo el hombre a la periodista, mientras le seguía insistiendo que se subiera al auto, mientras seguía exhibiendo su partes íntimas.

Miedo a la represalia del acosador

Andrea, al igual que muchas mujeres en la ciudad, tras ser víctimas de los inescrupulosos, confesó que sintió mucho miedo y que no le dijo nada al hombre por temor a que el sujeto la intentara drogar o raptar a la fuerza.



“Lo que hice fue ignorarlo y caminaba en sentido opuesto a la dirección de la vía, pero el hombre seguía retrocediendo el auto y siguiendo con su miembro al aire y haciendo comentarios desagradables”, relató Andrea.



“Saqué fuerzas de donde no tenía y busqué mi celular para comenzar a grabar, pero el hombre se dio cuenta, aceleró el carro y se dio a la fuga luego de tomar la calle 26 hacia el centro” dijo la comunicadora.



Le puede interesar: Inicio de año violento: se reportaron siete homicidios en Cali el 1 de enero



A los pocos minutos de lo sucedido la periodista logró tomar su bus, y tras llegar al seno de su hogar, con cabeza fría y un poco más calmada, decidió grabarse y compartir el testimonio en redes sociales y hacer una denuncia pública.



“Es muy feo decir esto porque no deberíamos hacerlo, pero esta es la realidad, y ahora más que nunca con las calles sola a comienzo de año, las mujeres somos más vulnerables a ser víctimas de los inescrupulosos”, concluyó la periodista víctima de acoso sexual.