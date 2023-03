Ordenan arrestar al Alcalde de Gigante, Huila, y al Gobernador del mismo departamento por incumplir tutela

Un Juzgado de Familia del Huila emitió una orden de captura por dos días contra el alcalde Gigante, Huila, el gobernador del departamento y otros funcionarios públicos por no cumplir lo ordenado en una tutela fallada a favor de los estudiantes de la Institución Educativa Silvania.



Según el Juzgado de Familia, la orden de captura se emite porque tanto la Alcaldía de Gigante, como la Gobernación del Huila y el Ministerio de Educación Nacional no dieron cumplieron el fallo de tutela, el cual exigía unas medidas para que los estudiantes tuvieran acceso al trasporte escolar de manera gratuita.



"Adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras pertinentes para que los menores de edad de dicha institución educativa puedan acceder al servicio de transporte escolar de manera gratuita, en los trayectos de ida y regreso de sus hogares a la institución", precisa el fallo de tutela.



Ante esta situación, el alcalde de Gigante, César Germán Roa Trujillo; el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán; y los representantes del Ministerio de Educación: Natalia Sánchez Martínez, Directora de la Subdirección de Permanencia y su superior jerárquico, Olga Lucía Fuentes, Directora de Cobertura y Equidad perteneciente al Viceministerio de Educación Básica, deberán ser arrestados por dos días.



Dicho arresto deberá ser cumplido en el "comando de Policía de la correspondiente ciudad, Bogotá, Neiva y Gigante, donde cada uno despacha, o donde el señor Comandante de la unidad policial disponga, siempre con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales sobre respecto de los derechos fundamentales”, según como señaló el Juzgado de Familia del Huila.