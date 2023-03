Operaciones contra criminales como Pablo Escobar y Mono Jojoy fueron con "exorcismos": general Sanabria

El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, reveló que la Institución ha recurrido a "exorcismos" para abatir a poderosos líderes criminales que recurren a la brujería para protegerse. Según manifestó, en operaciones contra Pablo Escobar, el 'Mono Jojoy' y 'Alfonso Cano' y otros delincuentes se aplicó esta estrategia.



El General de la Policía aseguró en entrevista con Semana que el exorcismo se utilizó en el operativo en que se dio de baja al jefe guerrillero de las Farc el ‘Mono Jojoy’, en el año 2010.



“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo”, aseguró.



Además, agregó que no fue el único líder de las Farc en los que se utilizó esta práctica religiosa, pues "en todos los casos contra el estado mayor de las Farc todo fue con exorcismo". De acuerdo con Sanabria, Raúl Reyes y Alfonso Cano también cayeron así.



"El sacerdote tomó la foto de Raúl Reyes e hizo una oración y rompió su acción maligna, y eso lo hizo visible. Ellos se protegen con este tipo de entidades malignas. Lo que no funcionaba empezó a funcionar y apareció la X (la ubicación exacta) donde estaba Reyes en ese momento", señaló.



Sobre Cano, abatido líder de las extintas Farc, el General mencionó que “desde Bogotá se hizo todo el trabajo de oración. Es una lucha entre el bien y el mal, como dice Juan Pablo de los Efesios, capítulo del 6 al 10 en adelante: Es una lucha espiritual, no es una lucha contra carne y hueso. Es una lucha espiritual. Hay mucha gente que no cree en esto”.



El Director de la Policía también dijo que se llegó a usar esta estrategia con los miembros del Cartel de Cali y Pablo Escobar. Sobre este último, agregó que utilizaba mucho la brujería.



Tampoco descartó que 'Iván Márquez' y los cabecillas del ELN como 'Otoniel' acudan a la brujería en busca de protección. "Cuando vamos a los allanamientos, encontramos rituales, monumentos y altares demoníacos”, detalló.