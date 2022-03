Ofrecen $10 millones por responsables del atentado con granada a estación de Policía en Cali

Este lunes se conoció la recompensa que está ofreciendo la Alcaldía de Cali para dar con el paradero de los responsables del atentado con granada a una Estación de Policía ubicada en el barrio El Lido, sur de la ciudad.



El hecho que tuvo lugar en la madrugada del sábado 26 de marzo, no dejó heridos, pero tras el lanzamiento de la granada tipo IM-26 se dañaron tres vehículos ubicados en la zona de parqueaderos.



"Estamos mirando unas cámaras, verificando unas informaciones y ofrecemos $10 millones de pesos por el atentado contra estas instituciones públicas para que demos con el paradero de estas personas que quieren alterar a la población caleña", indicó Mauricio Soler, secretario de Seguridad de Cali.



El Secretario de Seguridad comentó también que el atentado perpetrado por los dos hombres en la motocicleta contra la Estación de Policía, se tenían previsto, pues desde hace algunas semanas inteligencia había informado que bandas delincuenciales pretendían acabar con la vida de varios uniformados.



"Había anteriormente una alerta de inteligencia, obviamente se maneja de manera interna para no generar nerviosismo en la comunidad, de una posible intención de ataque contra una estación de Policía en el distrito especial, por eso, ya estaban activadas las alarmas, ya estaban los dispositivos especiales y por eso lanzaron la granada en la parte de atrás", agregó Carlos Soler.



Hasta el momento, el atentado no ha sido atribuido a ningún grupo en particular, por lo que las autoridades aseguran que se encuentran realizando una investigación profunda que de con el paradero de los responsables.