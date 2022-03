Los 'dolores' que aquejan a los habitantes de la Comuna 22, al sur de Cali

El caos vial tiene agobiados a los habitantes de Pance, en el sur de la capital vallecaucana.



Así lo reportan algunos líderes comunitarios que aseguran estar cansados de enviarle peticiones al Gobierno local y obtener siempre la misma respuesta: “con las obras de la Avenida Circunvalar se le dará una solución al problema”. Obras que hasta el momento, y tal como lo confirman moradores de la zona, se han quedado plasmadas solo en el papel, pues hasta el momento nada se ha ejecutado.



Al respecto, Gabriel Gallego, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la parcelación El Retiro, comentó que el problema radica en que “la afluencia de vehículos es demasiada y no hay corredores viales para transitar”.



La mayor congestión se presenta por lo general en las llamadas horas pico y en los horarios de entrada y salida de colegios y universidades.

“La Alcaldía no responde para nada. En el plan de obras viales que se estipuló en este Gobierno, que incluye la Avenida Circunvalar, no se ha desarrollado. Somos la comuna que más altos impuestos paga y la menos atendida por el Municipio”, sostuvo el presidente de la JAC de El Retiro.



Por su parte, Juan Felipe Collazos, presidente de la Junta Administradora Local, JAL, de la Comuna 22, señaló que al alto flujo vehicular que causa interminables trancones, se suma el mal estado de las vías. “La zona de La Viga tiene calles sin pavimentar, al igual que El Retiro. Esto es algo inexplicable. Mientras tanto, vemos como en el POT se siguen autorizando construcciones hasta de 12 pisos, sin tener calles adecuadas para transitar”, indicó el presidente de la JAL.

Pance incluye nueve parcelaciones que no cuentan con vías alternas para entrar y salir de la zona.

Un promedio de mil personas transita diariamente por las vías del sector.

Las parcelaciones del sector han tenido que construir sus propiasd plantas de tratamiento para tener agua potable. Galería de El País

Como si fuera poco, las vías alternas al interior de las parcelaciones carecen de reductores de velocidad y señales de tránsito.



Asimismo, semáforos como el de la Carrera 100 con Calle 13 que dañaron en el Paro Nacional, aún están sin arreglar, y los guardas de tránsito no hacen presencia. “Planteamos que la Calle 11 tenga una salida hacia la Calle Quinta y que se instale un semáforo allí. Así se abriría una entrada a Pance por la Calle 11, pero como siempre, en la Alcaldía no nos dan una respuesta”, advirtió Juan Felipe Collazos.

Más necesidades



El caos vehicular no es el único problema que afecta a los moradores de Pance. La falta de acueducto y alcantarillado ha aquejado desde siempre a esta comunidad.



Según el presidente de la JAC de la parcelación El Retiro, el sector carece de acueducto y alcantarillado pluvial, es decir, subterráneo. Por eso, cada parcelación ha tenido que construir su propia planta de tratamiento de agua potable. “En nuestro caso decidimos mejorar la planta que teníamos desde hace mucho tiempo y un grupo de ingenieros de la parcelación lideró el proyecto de modernización, que después de 10 años de trabajo comunitario se hizo realidad a finales del año pasado con la inauguración de la nueva planta, que funciona con procesos naturales, sin uso de energía eléctrica, garantizando en un 99% la pureza del agua”, explicó Gabriel Gallego, quien añadió que “ya que el Gobierno no nos presta atención, en la comunidad nos toca ponernos la camiseta y trabajar por nuestro propio beneficio, pues no podemos dejar nuestros problemas en manos de la Alcaldía”.



Igualmente, por la falta de un alcantarillado pluvial, en épocas de invierno las vías del sector se inundan completamente, haciendo imposible el tránsito.



Algo similar opina Olga Naranjo, líder de la parcelación Pance y coordinadora de los frentes de seguridad de la Comuna 22, quien indicó que cuando llueve mucho las calles parecen trochas y quien no tenga carro grande, corre el riesgo de quedarse atascado en el barro.



Cansados de tanto olvido e incumplimiento, los habitantes de las parcelaciones de Pance hicieron un llamado a las autoridades locales, para que dirijan la mirada hacia este sector y cumplan con las obras propuestas en el plan de gobierno.

Quienes transitan por la Curva del Bofe, piden señalización de fauna, pues se han presentado accidentes aislados. Especial para El País

Habitantes de la zona hacen un llamado al Gobierno Local, pues sienten que sus peticiones no son escuchadas y se quedan en veremos.

Un punto a favor

En cuanto al tema de seguridad, por fortuna, desde hace 5 años cuando se crearon los frentes de seguridad con el apoyo de la Policía Nacional, las bandas de ladrones que operaban en el sector fueron desterradas. “En la Comuna contamos con 34 frentes de seguridad y nuestro apoyo es la Estación de Policía de La María. Los moradores de esta zona tenemos una red con las autoridades, para denunciar cualquier acto delincuencial. Además, en este momento las parcelaciones tienen cámaras de vigilancia y vigilantes de rondas que cuidan las calles. Se presentan robos, pero de manera esporádica”, puntualizó Olga Naranjo.