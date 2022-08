Temor y zozobra generaron las disidencias de las Farc en la vereda Santo Domingo, municipio de Tame, Arauca, luego de que sujetos fuertemente armados, al parecer de dicho grupo ilegal, instalaran un retén, pidieran documentos a los conductores y dieran un discurso a la aterrorizada comunidad.



El hecho se presentó en la tarde este martes 16 de agosto y, según testigos, en el lugar se encontraban alrededor de 100 hombres armados, los cuales se identificaron como integrantes del frente 28 de las disidencias de las Farc.



Uno de ellos, tomó la vocería para dirigirse a la comunidad y les indicó: "Les damos un saludo con respeto. De antemano les pedimos disculpas por la situación que se está presentando en el departamento de Arauca. Nosotros no venimos ni a desplazar a nadie, ni a matar a nadie ni a sembrar el terror en Arauca".



"Estamos para cuidar a las personas, sean amigas de quien sean: pueden ser simpatizantes del Eln o de las Farc. Nosotros no somos una amenaza para ustedes", agregó el disidente.



La presencia de los disidentes de las Farc en zona rural de Tame, Arauca quedó registrada en un video, el cual da muestra de que el patrullaje del grupo ilegal duró varios minutos.



Ante la situación, la octava división del Ejército por medio de un comunicado, manifestó su rechazo por este tipo de actos y ordenó de forma inmediata la movilización de sus tropas al lugar de los hechos, para así tomar el control de la zona.



Por último, es de anotar que no es la primera vez que las disidencias de las Farc hacen este tipo de patrullaje. Pues cabe recordar que en julio lo hicieron en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

