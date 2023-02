No se registraron homicidios en Cali durante este jueves 23 de febrero 

El jueves no se registraron homicidios en Cali, según el informe del Observatorio de Seguridad de la ciudad. En lo que va del año, cinco días, no consecutivos, han reportado cero asesinatos.



Según cifras de este mismo informe, en esta misma fecha del año anterior también se contabilizaban cinco días sin asesinatos en Cali.



Los días que no han reportado homicidios durante el 2023 son: 4, 26 y 27 de enero y el 11 y 23 de febrero.



Para el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general José Daniel Gualdrón, la meta para este 2023 es cerrar el año con menos de 900 asesinatos.



En dialogo con El País, Gualdrón aseveró: "Nosotros creemos que al finalizar el 2023 podemos tener menos de 900 asesinatos. Esperamos que no haya situaciones extraordinarias. Esto nos obliga a realizar un gran esfuerzo, desarrollar muchas más estrategias y, de la mano con nuestros policías, de su motivación y del análisis de priorización del delito comenzar a generar acciones de reducción y contención".



En lo que va del año en la ciudad se han reportado 139 asesinatos, seis casos menos en comparación con el mismo periodo de 2022, datos que evidencian una leve reducción de 4 %.



En lo transcurrido de 2023, el barrio más afectado por homicidios ha sido Los Comuneros I reportando seis asesinatos, seguido de Mojica y Ciudad Córdoba con cinco hechos.



El domingo sigue siendo el día más violento de la semana, con 31 reportes de homicidios. Posteriormente, se ubica el lunes, con 22 hechos y el miércoles, con 21 casos.



Llama la atención que en lo transcurrido de 2023, siete homicidios se han reportado en la zona rural de Cali, cuatro más en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2022.



Asimismo, el asesinato de jóvenes presenta un pequeño incremento respecto al mismo periodo del año pasado, pues en lo que va de 2023 se han registrado 69 y en 2022 se reportaron 68.



En lo competente a otros delitos, el hurto a personas sigue siendo el de mayor impacto en la ciudad ya que con corte al 23 de febrero, se han reportado 3294 casos, 594 más que en el mismo periodo de tiempo de 2022. Otro crimen que preocupa es la extorsión, pues en lo que va del año se han denunciado 71 hechos, 28 más que el año pasado.