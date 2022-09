¿Le dieron nervios? Carlos Mattos se desmayó y no asistió a audiencia por caso Hyundai

El empresario investigado por sobornos a funcionarios judiciales Carlos Mattos no llegó a la audiencia en donde se debía continuar con su proceso luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declaró nula la condena en su contra porque se desmayó.



Así lo informó la jueza 30 penal del circuito de Barranquilla, quien aseguró que mientras era trasladado a las salas de audiencia por un dragoneante del Inpec desde el centro en donde se encuentra capturado, Mattos perdió el conocimiento.



“Quedamos a la espera de los nuevos resultados de la segunda instancia para este caso y esperamos que el señor Mattos recupere la salud”, agregó.



Mattos es investigado por su participación en el escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai, fue remitido al área de sanidad de la cárcel de El Bosque de Barranquilla (Atlántico), donde permanece recluido.



El abogado defensor, Jesús Yepes, señalo que su cliente tuvo una noche difícil, pero que no ha renunciado a estar en la audiencia.



"El señor Mattos tiene un cuadro de patologías muy complejo, la información que he tenido es que tuvo una noche muy difícil, parece que comió algún tipo de alimento y estuvo muy mal en la noche pidiendo apoyo y asistencia entre sus compañeros", aseguró.



Fuentes del Inpec informaron que se trató simplemente de un malestar estomacal, que no reviste ninguna gravedad.