Las dificultades que la virtualidad le ha generado a la justicia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La decisión del Consejo Superior de la Judicatura de privilegiar el teletrabajo en la rama judicial viene representando una serie de inconvenientes, tanto para los abogados como para la ciudadanía.



Es por esto que tras dos semanas de la reapertura de las operaciones de manera virtual y de que se levantara la suspensión de términos judiciales después de tres meses de estar trabajando a media marcha, varios abogados manifestaron su descontento con esta nueva dinámica de trabajo a distancia.



Uno de los voceros a nivel nacional que expresó su inconformidad frente a la forma cómo se ha consolidado la reapertura fue el Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, Gerardo Duque, quién catalogó que “la ejecución de la virtualidad en la rama judicial es un completo caos”.

Para Duque, este proceso tiene bastantes deficiencias que perjudican el trabajo de los abogados litigantes, por eso aseguró que “las redes dispuestas para presentar las demandas están colapsadas. Asimismo, los abogados no tenemos un canal de comunicación directo con los jueces y tampoco en los despachos contestan las líneas habilitadas para resolver los problemas que se presentan”.



Por su parte, el abogado litigante, Humberto Paz, estableció que una de las dificultades técnicas que se presentan es el hecho de que existe confusión con el modo para identificar los casos actualmente.

“Uno está acostumbrado a reconocer los procesos de una manera diferente a como lo están pidiendo ahora bajo la modalidad virtual.



Normalmente se identifican solo con un número de radicación que está relacionado con el año y el mes, ahora están pidiendo muchos más números que nos confunden en nuestro accionar”, afirmó Paz.

A su vez, la abogada Jackeline Piedrahita, después de realizar un análisis de los procesos que están a su cargo, mencionó que no hay avance de ninguno de sus casos.



“Estuve consultando en las plataformas los casos que estoy llevando y todos siguen en el mismo estado del mes de marzo, la situación es que los clientes llaman por sus procesos y la realidad es que no hay ninguna apertura”, acotó Piedrahita.



Los ciudadanos también se vienen viendo gravemente afectados por el lento avance de los procesos jurídicos bajo la virtualidad. Uno de ellos es Francisco Marulanda, quien tiene una empresa de transporte de servicios especiales y tiene varios procesos civiles abiertos que no avanzan.



“Tengo un dinero en un depósito y el proceso está parado, estábamos realizando el cobro del monto desde los entes judiciales, pero el abogado no ha podido hacer nada más, ese dinero lo necesito para mi negocio y aún no se ha podido recuperar”, afirmó Marulanda, cliente del abogado Gerardo Duque.



En contraste, Julio Acosta, abogado penalista, manifestó que al principio tenía dudas de la implementación virtual, sin embargo, “desde el Colegio de Abogados Penalistas comprendimos entonces que las nuevas tecnologías permitirían que la justicia penal funcionara y no quedara estática”.



Acosta adicionó que existen unas fallas en el ámbito penal, sobre todo, en la producción de la prueba en juicio oral, pero ratificó que “la justicia sigue adelante pese a la grave crisis sanitaria que vivimos”.



Frente a la situación de reapertura judicial, los abogados están pidiendo que la reactivación sea semi-presencial, con el fin de acudir a los juzgados y resolver los inconvenientes que desde la virtualidad no se están solucionando. No obstante, la situación se complica porque tan solo ayer se confirmaron algunos casos positivos de Covid-19 en el Palacio de Justicia de Cali, lo que obligó al cierre temporal del recinto.

Covid en el Palacio

​



El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle ante la presencia de casos positivos de coronavirus ordenó el cierre de algunos despachos judiciales: 1°, 2°, 5°, 7°, 9° y 10.

El cierre parcial de los despachos judiciales tendrá lugar hasta el primero de agosto.