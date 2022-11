La JEP le cierra la puerta a Tilson Bolaño, condenado por vínculos con las AUC

la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió no aceptar el sometimiento de Tilson Armando Bolaño, exjefe de contaduría y finanzas del Hospital Materno Infantil del municipio de Soledad (Atlántico) y quien fue condenado por la justicia ordinaria por vínculos con las AUC, al considerar que sus aportes a la verdad fueron insuficientes.



Además, la Sala determinó que los aportes que realizó Bolaño sobre situaciones en las que no está comprometida su responsabilidad fueron vagos, sin sustento y denotaron una clara ausencia de exhaustividad, donde tampoco hizo alusión a hechos o personas, más allá de datos que son de conocimiento público, por lo cual no superaron lo demostrado en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional.



Tilson Armando Bolaño fue condenado por la justicia ordinaria a 14 años por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.



La investigación adelantada por la Fiscalía estableció que fue una suma cercana a los mil millones de pesos los que Bolaño Polanco le entregó a esa facción paramilitar, la cual, para la época de los hechos (2004), estaba al mando de Édgar Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’.