Juez ordena al narco 'El Loco' retractarse de las acusaciones contra Dilian Francisca Toro

‘El Loco’, narco que aseguró haber financiado una campaña política de la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, tendrá que retractarse de estas afirmaciones.



Así lo dio a conocer la Directora del partido de la U en un comunicado, en el cual confirmó que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá le ordenó a Alexander Serna Giraldo, alias El Loco, rectificar sus falsas afirmaciones.



Cabe recordar que el pasado 8 de mayo, Serna envió una carta desde la cárcel La Picota en donde aseguró que “trabajó con los señores exgobernadores del Valle: Juan Carlos Abadía, Dilian Francisca Toro y la gobernadora actual, Clara Luz Roldán”.



Por esa razón, un juez falló a favor de la acción de tutela interpuesta por Toro, con el fin de exigir la protección de su derecho a la honra y buen nombre.

Siempre he confiado en Dios y la justicia. Ante cada calumnia en mi contra o de mi familia, he recurrido a herramientas institucionales para hacer prevalecer la verdad. De nuevo la justicia me da la razón y ordena a delincuente retractarse de falsa acusación hecha en Noticias Uno.



Además, la retractación debe hacerse en un término no mayor a 48 horas y deberá estar dirigida a Noticias Uno, el medio usado por ‘El Loco’ para divulgar la misiva.



“Siempre lo he dicho y lo he hecho, confío en Dios y en la justicia colombiana, a cada calumnia, a cada ataque infundado, respondo con las herramientas institucionales, la verdad, mi inocencia y la ley”, señaló la Directora del Partido de la U.



Según ella, “el juego sucio en las campañas políticas no puede tolerarse y para ello, existen los mecanismos institucionales para protegerse de lo que se volvió costumbre”.